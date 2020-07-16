2020-07-16T11:41:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге жара - люди стремятся к водоемамВ Екатеринбурге жара - люди стремятся к водоемамФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусом. Рекордсменов по числу новых пациентов с COVID-19 традиционно стала уральская столица, где статистика выросла на 203 человека.

Всего же за время пандемии на Среднем Урале опасным вирусом заразились 16 984 человека.

Новые заболевшие уральцы также выявлены в Нижнем Тагиле, Невьянске, Асбесте, Первоуральске, Реже, Серове, Каменске-Уральском и других населенных пунктах Свердловской области.

- Жители Екатеринбурга откровенно пренебрегают мерами предосторожности, что усугубилось очень жаркой погодой, которая спровоцировала горожан проводить время на городских пляжах, - рассказывают в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Здесь отмечают, что регион давно перешел планку в 10 тысяч тестов в сутки. Теперь показатель составляет 11-12 тысяч исследований в сутки. Об этом рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Сегодня состояние 197 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 160 из них помещены в палаты интенсивной терапии, 78 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки из больниц выписано 323 человек, всего же с начала пандемии от коронавируса вылечились 10 937 человек. Зарегистрировано четыре новых смертельных случая, общее число жертв коронавируса на Среднем Урале достигло 179 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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