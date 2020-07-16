2020-07-16T11:20:24+03:00
Общество

Почти рекорд: на Среднем Урале за сутки зафиксировали 349 случаев коронавируса

Всего в регионе – 16984 заболевших
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале за сутки зафиксировали 349 случаев коронавирусаНа Среднем Урале за сутки зафиксировали 349 случаев коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за сутки зафиксировали 349 случаев коронавируса. Такая большая цифра – впервые с 3 июня. Напомним, в тот день нашли 357 заболевших. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии – почти 17 тысяч зараженных (16984). Больше всего заболевших - в Екатеринбурге (+203).

- Мы связываем это в первую очередь с тем, что многие жители откровенно пренебрегают мерами предосторожности, что усугубилось очень жаркой погодой, которая спровоцировала горожан проводить время на городских пляжах. Отчасти это и эффект от продолжающей расти выявляемости благодаря тому, что мы существенно нарастили объем исследований, которые ежесуточно проводятся в регионе. Мы давно уже перешли планку в 10 тысяч тестов в сутки, обычным делом становится показатель в 11-12 тысяч, а накануне мы фиксировали почти 14 тысяч исследований, – сказал заместитель руководителя оперативного штаба Павел Креков.

На сегодняшний день в стационарах под присмотром медиков находятся 5779 пациентов. При этом 197 – в тяжелом состоянии, 78 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 872. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кроме того, за минувшие сутки официально подтвердили четыре смерти от COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии погибли 179 человек.

Но есть и хорошие новости: уральские медики из больниц выписали 10937 человек.Только за сутки вылечили 323 человека.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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