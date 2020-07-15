Что происходит с коронавирусом в Свердловской области

Когда началась пандемия COVID-19 Свердловская область относительно долго держалась. Кривая заболеваемости была почти ровной и почти на нуле. Выявлялись единичные случаи болезни у тех уральцев, кто возвращался из менее благополучных с точки зрения эпидемиологической ситуации стран. В марте и апреле у нас бывали периоды, когда по несколько дней не выявлялось ни одного нового случая. Это вселяло робкую надежду на то, что Свердловскую область пандемия лишь слегка затронет и уйдет. Но в конце апреля стало понятно – если и уйдет коронавирус с Урала, то не в ближайшие недели точно.

Так, 21 апреля в Екатеринбурге произошел локальный всплеск коронавирусной инфекции. Результаты тестирования на COVID-19 оказались положительными у 75 пациентов и 16 врачей Городской клинической больницы №1. На протяжении мая каждый день выявлялось все больше новых случаев заражения. Стало понятно, что вирус уже не прилетает к нам на самолетах из других стран. Теперь он распространяется среди жителей. Улицы тогда опустели – многие честно соблюдали режим ограничения и сидели дома. Маски стали обязательным аксессуаром.

Маски на лицах уральцев сейчас встречаются все реже.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, болезнь продолжала распространяться. Своего текущего пика коронавирус в Свердловской области достиг 3 июня. Тогда было зафиксировано максимальное количество новых заболевших. COVID-19 подхватили сразу 357 человек. Тогда никого не удивило, что глава региона продлил до 8 июня режим ограничений по COVID-19.

- Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Но после 3 июня все-таки заболеваемость пошла на спад. Следующий пик по COVID-19 случился 12 июня, но тогда зафиксировали меньше – 320 новых случаев. В дальнейшем кривая опустилась ниже 300 новых случаев. Но сейчас она будто замерла. Самое минимальное количество новых заболевших было зафиксировано 24 июня – 181 человек.

К середине июля ситуация изменилась не сильно. Кривая выявляемости застряла в промежутке между 200 и 300 случаями. За сутки 15 июля, например, COVID-19 подтвердился еще у 263 человек.

- Всего в регионе зафиксировано 16 635 случаев новой коронавирусной инфекции, - объясняют эксперты оперативного штаба Свердловской области по борьбе с болезнью. - Состояние 195 госпитализированных оценивается, как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 – на аппаратах ИВЛ.

К сожалению, каждый день также приходят и печальные новости о смертях от COVID-19. С начала пандемии уже 175 заболевших скончались.

Когда установилась жаркая погода, уральцы все чаще стали выходить гулять, несмотря на меры предосторожности.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но есть и хорошие новости. Если в начале пандемии количество выздоровевших пациентов было ниже количества заболевших, то 23 июня случилось обратное – 406 выписались из больницы, а заболели 181.

После этого, правда, случалось и обратное – новых случаев COVID-19 выявлялось больше, чем выздоравливало людей, но в последние несколько дней выздоровевших опять стало больше. 14 июля вылечилось 359, а заболело 245. А 15 июля выздоровело 291, а заболело 263.

- Для лечения больных пневмониями и коронавирусом организовано 6 847 коек в 44 больницах, - рассказывает губернатор Евгений Куйвашев. - Пациенты обеспечены необходимыми медикаментами, в том числе «Авифавиром» — российским препаратом для лечения COVID-19. По данным на сегодняшний день было израсходовано 230 упаковок, в запасах осталось еще 70. Так как врачи говорят об эффективности этого лекарства, мы планируем закупить еще 3000 упаковок.

Также в Свердловской области продолжают переливать плазму крови от тех пациентов, которые вылечились от COVID-19 тем, кто им еще болеет. Этот метод лечения получили больше 100 человек.

- Сейчас заготовлено 60 литров плазмы от 94 доноров, - добавляет губернатор. - На базе 14 гостиниц, санаториев и баз отдыха организовано 1200 мест для пребывания пациентов с COVID-19 легкой степени и для бессимптомных больных. Тесты на коронавирус делают в 31 лаборатории. На вчерашний день было проведено 9 458 исследований, всего с начала пандемии — больше 700 тысяч исследований.

Маски в Свердловской области по-прежнему рекомендуется носить в людных местах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что заболеваемость то падает, то растет Свердловская область все больше возвращается к прежней докоронавирусной жизни. Ресторанам разрешили открыть летние веранды. Правда, потом шесть из них пришлось закрыть за то, что сотрудники работали без масок. Сами маски в аптеках сейчас есть. Но вот уральцы их не очень любят носить. Сейчас на улице человека с маской на лице встретить довольно сложно. Плюс многие в жаркую погоду выходят гулять большими компаниями, не соблюдая дистанцию. О таких, не соблюдающих меры предосторожности, кстати, довольно не лестно отзываются те, кому лично пришлось столкнуться с COVID-19. Например, музыкант легендарной уральской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов.

- Зараза существует, она крайне неприятна, и, скажем так: нет, наверное, на свете врагов, которым я хотел бы пожелать тех же ощущений. Протекает очень тяжело, очень резко и, мягко скажем, система здравоохранения не очень готова к ней, - рассказал на видео Владимир Бегунов. - Поэтому большую часть времени вы будете предоставлены сами себе. Хотя, еще раз повторюсь, медработники работают в очень напряженном режиме. Их можно понять: нагрузка огромная, в силу знаний они понимают ужас происходящего и явно не понимают всеобщего легкомыслия. В больнице, проходя КТ, я наблюдал толпы испуганных людей и постоянно подъезжающие машины.

Данные по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области на 15 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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