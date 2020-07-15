«Тяжело контролировать толпу в 150 тысяч человек»: «Бессмертный полк-2020» в Екатеринбурге под угрозой отмены

Совсем скоро в Екатеринбурге должна пройти полноценная акция «Бессмертный полк-2020». Обычно шествие проходит 9 мая, но из-за пандемии коронавируса пришлось отменить мероприятия, чтобы не допустить толпы. Два месяца назад в День Победы акция состоялась в онлайн-формате: люди выходили с портретами ветеранов на балконы и после выкладывали свои фотографии участия в соцсети. Президент России позже объявил новую дату «Бессмертного полка» - 26 июля и организаторы сразу начали подготовку в Екатеринбурге. Но до события остается десять дней и памятное шествие вновь под угрозой отмены.

Как сообщил «Комсомольской правде» руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк» по Свердловской области Валерий Басай, 16 июля состоится встреча рабочей группы, где примут окончательное решение по поводу проведения акции. Сами организаторы склоняются к переносу или полной отмены мероприятия.

- Толи его перенесут или будет еще какое-решение. С моей точки зрения, сейчас растет число заболевших, веранды летние начали опять закрывать. Не соблюдается режим, а соблюсти режим на 150-200 тысяч человек будет очень трудно. Сейчас логичны два варианта: либо перенести, либо согласиться с тем, что «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате 9 мая. Лучше готовиться к следующему «полку», который будет 9 мая 2021 года, - сказал Валерий Басай.

В этом году участники акции будут соблюдать масочный режим и держаться друг от друга на расстоянии.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршрут шествия 26 июля планируется традиционный: как правило, свердловчане стартуют в 9 утра от перекрестка Толмачева-Первомайской и идут по проспекту Ленина до Площади 1905 года. Главная задача организаторов – не допустить толпы. Движение людей должны направлять волонтеры. Чтобы колонна не скапливалась, ее будут разбивать на равномерные отрезки. Сначала собирались привлечь до тысячи добровольцев, но в последний момент, по словам Валерия Басая, стратегия поменялась.

- Мы изменили стратегию и у нас есть безопасный план для проведения шествия. И нам не потребуется большое количество волонтеров, обойдемся ста волонтерами, - продолжает Басай. - Вообще мы одни из немногих в Свердловской области, которые в полной мере готовы к акции. Мы готовы соблюсти масочный режим, к дистанцированию. Другое дело, как это будет на практике, никто предсказать не может. Мы пытаемся взвесить риск, если все пойдет не по плану. А если у нас случится столпотворение ста человек? Это очень плохой вариант.

Не смотря на рост заболеваемости коронавирусом, в Свердловской области пройдет другоет массовое мероприятие для православных. «Царские дни» уже стартовали в регионе, но самый главный крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной ямы состоится только 16 июля. Обычно это событие собирает десятки тысяч паломников.