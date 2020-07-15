2020-07-15T11:26:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Екатеринбург вернулся к полноценной жизни. Правда рекомендацию носить маски чиновники пока не отменилиЕкатеринбург вернулся к полноценной жизни. Правда рекомендацию носить маски чиновники пока не отменилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 263 новых случая заражения коронавирусом. Лидером в числу заболевших стала уральская столица, где тревожная статистика пополнилась 153 пациентами.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Староуткинске, Ревде, Нижних Сергах, Шалинском городском округе, Кушве и нескольких других населенных пунктах Свердловской области.

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Всего с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале официально подтверждено 16 635 случаев заражения коронавирусом. Сейчас состояние 195 человек врачи оценивают как тяжелое, 168 человек находятся в палатах интенсивной терапии, 83 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

За время пандемии на Среднем Урале полностью вылечились от коронавируса 10 614 человек, в том числе 291 пациент выписан из инфекционных отделений больниц за последние сутки.

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К сожалению, пополняется статистика смертельных случаев COVID-19. За последние сутки жертвами коронавируса в Свердловской области стали три человека. Всего с начала февраля от опасного вируса погибли 175 человек.

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге в рамках «Царских дней» пройдет традиционный Крестный ход от Храма-на-Крови до урочища Ганина яма. При этом, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков призвал воздержаться от участия в мероприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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