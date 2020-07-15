«Пытались вернуть к жизни восемь минут»: в Екатеринбурге из-за невнимательности родителей чуть не утонул трехлетний малыш

С начала летнего сезона на водоемах Свердловской области утонули 35 человек, из них – 12 детей. Все они купались в местах, которые для этого не предназначены. Накануне на озере Шарташ, в районе пляжа «Пески», произошло такое же ЧП – около 15:00 в отдел полиции №2 поступило сообщение, что на водоеме утонул трехлетний мальчик.

Оказалось, что ребенок чудом выжил – благодаря экстренной помощи очевидцев. Малыш отдыхал на пляже вместе со своей 33-летней мамой и ее 42-летним сожителем. Мальчик плавал на надувном круге около пирса, при этом взрослые находились примерно в 20 метрах от воды.

- Около 15:00 семья решила направиться домой, женщина начала собирать вещи и отвлеклась. Отчим мальчика в это время отошел, чтобы купить воды, и также перестал следить за ребенком, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Вернувшись через некоторое время, мужчина увидел, что круг, на котором плавал мальчик, пуст.

Незадолго до этого сотрудники МЧС проводили на участке рейды. Фото: пресс-группа УМВД

Сразу после этого купавшиеся в воде мужчины вытащили из воды ребенка, который уже перестал дышать. Нужно было что-то делать. К счастью, на пляже оказался мужчина, который окончил курсы оказания первой медпомощи – он тут же подбежал и стал реанимировать малыша. Только благодаря его четким действиям и помощи прибывших спасателей МЧС, которые в течение восьми минут делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, ребенок снова начал дышать. Бригада скорой помощи госпитализировала его в реанимацию ДГКБ №9.

- Примечательно, что буквально полчаса назад в месте, где произошло ЧП, проходил рейд сотрудников полиции и МЧС России, которые предупреждали граждан об ответственном отношении к детям и соблюдению правил безопасности, - добавили в полиции. – Однако, судя по всему, некоторые родители отнеслись к этому без должного внимания.

После случившегося полиция начала проверку, по результатам которой мать ребенка была привлечена к административной ответственности. Уральцев в очередной раз призывают внимательно следить за детьми и не подпускать их к воде без сопровождения взрослых. Сейчас в отношении граждан, которые игнорируют такие предупреждения, а также в отношении родителей, которые не смотрят за детьми, полиция составляет административные протоколы. Их уже – больше 100. Теперь таким горе-отдыхающим грозят штраф до пяти тысяч.