Тагильские врачи пожаловались на недоплаты: что им ответил губернатор Куйвашев

Специалисты операционного отделения ГБУЗ СО №1 в Нижнем Тагиле обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в связи с отсутствием положенных по закону выплат за работу с коронавирусными больными.

Врачи утверждают, что стационар перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, ОРВИ и пневмониями. Поэтому медики работают, в том числе, и с коронавирусными пациентами. Но в доплатах им отказали, так как операционное отделение, по их словам, является вспомогательным.

Динамика распространения коронавируса на 14 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Ваше отделение было перепрофилировано для борьбы с COVID-19, и помощи пациентам с пневмониями в июне. Поэтому весной оснований для начисления доплат не было, - говорит губернатор Евгений Куйвашев. – Сейчас администрация больницы формирует заявку за предыдущий месяц. Как только документы будут готовы, деньги перечислят.

Отметим, что 13 июля глава региона продлил ограничения для лиц старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. По словам вице-губернатора Павла Крекова, в регионе будут тщательнее следить за соблюдением масочного режима, а также социальной дистанции.

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