«Он так и должен выглядеть»: свердловская прокуратура проверяет Левихинский рудник, в котором текут «кислотные» воды

В конце прошлой недели, 10 июля, все соцсети и СМИ облетели впечатляющие и ужасающие фотографии водоема у поселка Левиха, который находится рядом с заброшенным медноколчеданным рудником. Блогер под псевдонимом «zamkad_life» снял водоем с высоты птичьего полета. По его словам, такая ядовито-рыжая картина наблюдается вот уже больше 10 лет. Сегодня, 13 июля, на место выехали представители Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, а также прокуратуры Свердловской области.

Кислотные ручьи под Нижним Тагилом.Кислая вода течет из медноколчеданных шахт Левихинского рудника под Нижним Тагилом в Свердловской области. Она заполняет пруд, берег которого покрылся ржавым налетом. В понедельник, 13 июля, к пруду приехала природоохранная прокуратура. Видео: Алексей Булатов/ КП-Екатеринбург

Оказалось, что раньше рядом с водоемом были шахты, но они прекратили свою работу еще в конце 90-х годов. Но как и во всех рудниках, под ними течет вода. Из-за того, что ее вот уже десятки с лишним лет никто не откачивает, она там скапливается и выходит на поверхность.

Свой оттенок вода приобретает из-за контакта с медью, металлом и известнякомФото: Алексей БУЛАТОВ

Вблизи вода выглядит вот такФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас воду из шахт пропускают через станцию нейтрализации. Она смешивает ее с водой, в которую был добавлен известняк. После этого ручейком она бежит в тот самый водоем, который с высоты птичьего полета снял блогер. Он искусственно создан, чтобы смешанная с известью кислая вода отстоялась в нем 14 часов. Затем ее кислотность снижается. А на дно оседают металлы, которые были в ней. Тогда ее сбрасывают в реку Тагил.

На место приехали представители прокуратурыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Здесь одна большая проблема – «кислые» воды. Для этого и создана станция нейтрализации, чтобы эти «кислые» воды гасились, - рассказал заместитель нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Роберт Слепухин. – Здесь «кислые» воды как бежали, так и будут бежать, природная вода никуда не денется. Поэтому такая проблема и возникла: когда шахты работали, этого не было, потому что вода своевременно откачивалась.

По словам Роберта Слепухина, ярко-рыжий осадок, который отчетливо виден на снимках блогера – это осадок, который остается после очищения воды. Такой цвет вода приобретает из-за содержания меди. «Это нормально. Технология такая. Она так и должна выглядеть», - объяснил Слепухин. Но сейчас все равно проводится проверка – насколько правильно эксплуатируется сооружение и надо ли там проводить очистку осадков.

- Аппарат областной прокуратуры в адрес регионального Министерства природы в ноябре прошлого года направлял информацию о необходимости дополнительного финансирования данного учреждения, - рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова. – Денежных средств, которые направляются, не хватает.

Кроме того, по словам Канатовой, в январе этого года информация о состоянии очистителя передавалась губернатору Евгению Куйвашеву. На нужды учреждения было выделено больше 27 миллионов рублей. «Сейчас будем смотреть, хватает ли этих денежных средств, чтобы нейтрализовать весь объем кислых вод, которые выходят из шахты», - заключила пресс-секретарь ведомства.

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