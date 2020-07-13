2020-07-13T11:57:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Область вышла на плато, но статистика не радуетОбласть вышла на плато, но статистика не радуетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: в уральской столице зарегистрировано 134 новых случаев COVID-19.

Новые случаи зарегистрированы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Верхотурье, Верхней Пышме, Нижней Салде, Алапаевске, Североуральске, Серове, Первоуральске, Ревде, Красноуфимске и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале зарегистрировано 16 127 случаев заражения опасным вирусом. Из них 9 967 случаев закончились полным выздоровлением.

В стационарах под присмотром медиком находятся 5 832 пациента, из которых 204 человека – в тяжелом состоянии, 79 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

К сожалению, растет статистика и по смертям: за последние сутки в регионе от коронавируса скончались 8 смертей, общее числа летальных исходов – 165.

Регион второй месяц держится на плато, ситуация с пандемией коронавируса оценивается как стабильная. В Свердловской области работает большинство магазинов, а также летние веранды кафе и ресторанов.

Также в период аномальной жары на Урале многие свердловчане отдыхают на пляжах (список пляжей с условиями отдыха – здесь), однако купаться в водоемах специалисты не разрешают.

В понедельник, 13 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры в регионе для жителей старше 65 лет, а также для свердловчан, страдающих хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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