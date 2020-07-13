За сутки в Свердловской области подтвердились еще 218 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали еще 218 случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге (+134). С начала пандемии же было зарегистрировано 16127 заражений.

Кроме того, согласно официальным данным регионального Роспотребнадзора, новыми пациентами стали жители Алапаевска, Артемовского и Ачитского ГО, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбитского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Североуральска, Серова и Туринского ГО.

На сегодняшний день в стационарах под присмотром медиков находятся 5832 человека, из них 204 – в тяжелом состоянии и 79 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 985. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за сутки подтвердились еще шесть смертей. Таким образом, всего в регионе 163 погибших.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские врачи сумели вылечить 9967 человек.

По данным свердловских властей, Средний Урал уже второй месяц держится на плато, а ситуация оценивается как стабильная. В регионе уже работают почти все продовольственные и непродовольственные магазины, а в Екатеринбурге с начала июля открылись летние веранды кафе и ресторанов.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уральцы какого возраста чаще всего умирают от COVID-19: отвечает министр здравоохранения. В основном, это люди старше 75 лет с сопутствующими заболеваниями (подробнее)

Глава свердловского минздрава объяснил, почему частные клиники перестали делать КТ. Теперь для того, чтобы пройти диагностику, порой приходится ждать по нескольку дней (подробнее)

Как на Среднем Урале формируется статистика по заболевшим COVID-19: отвечает министр здравоохранения. Андрей Цветков объяснил, как работает схема выявления новых случаев (подробнее)