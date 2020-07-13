2020-07-13T12:03:40+03:00
Общество

За сутки в Свердловской области подтвердились еще 218 случаев COVID-19

Всего в регионе 16127 заражений
Мария Трапезникова
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Всего в регионе 16127 зараженийВсего в регионе 16127 зараженийФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали еще 218 случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге (+134). С начала пандемии же было зарегистрировано 16127 заражений.

Кроме того, согласно официальным данным регионального Роспотребнадзора, новыми пациентами стали жители Алапаевска, Артемовского и Ачитского ГО, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбитского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Североуральска, Серова и Туринского ГО.

На сегодняшний день в стационарах под присмотром медиков находятся 5832 человека, из них 204 – в тяжелом состоянии и 79 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 985. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за сутки подтвердились еще шесть смертей. Таким образом, всего в регионе 163 погибших.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские врачи сумели вылечить 9967 человек.

По данным свердловских властей, Средний Урал уже второй месяц держится на плато, а ситуация оценивается как стабильная. В регионе уже работают почти все продовольственные и непродовольственные магазины, а в Екатеринбурге с начала июля открылись летние веранды кафе и ресторанов.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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