Успели вынести шесть газовых баллонов: в Екатеринбурге вспыхнул цех по производству пружин

Поздним воскресным вечером, 12 июля, в Екатеринбурге, на Уралмаше, загорелся цех по производству пружин. Диспетчеры МЧС получили вызов в 20:10, на место сразу же выехали 60 спасателей на 19 спецмашинах. Для координации действий сил и средств на месте развернули штаб пожаротушения, а также составили три участка тушения огня. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- С помощью специнструмента спасатели производили вскрытие конструкций кровли и проливку. Тушение осложнялось отсутствием водоисточника на месте, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Воду подвозили от специального пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1,2 километров от места возгорания.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Спасатели МЧС успели вовремя вынести из ангара шесть газовых баллонов, чем предотвратили взрыв и возможную трагедию. Также внутри находились несколько емкостей с техническим маслом, но специалисты не допустили их возгорания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/790114" frameborder="0"></iframe> На Уралмаше загорелся ангар по производству пружин.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Пожар закончили тушить в 22:40. К счастью, по данным МЧС, пострадавших не оказалось. Сейчас пожарные дознаватели выясняют причину ЧП.