2020-07-13T06:11:19+03:00
Происшествия

Водитель в коме, дети с ушибами: на Урале в смертельном ДТП два человека погибли, еще три пострадали

Легковушки «ВАЗ» вылетела в кювет и перевернулась, в салоне было четыре пассажира
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Минувшим вечером, 12 июля, в Белоярском районе Свердловской области, на 11 километре трассы «станция Глубокое – поселок Бобровский», произошло серьезное ДТП, в котором два человека погибли, еще трое сильно пострадали. По предварительным данным, 64-летний водитель легковушки «ВАЗ» не справился с управлением и вылетел в кювет. Его машина со всеми находящимися внутри перевернулась.

От сильного удара на месте погибла 44-летняя пассажирка. Еще одна женщина, 64 лет, скончалась в карете скорой помощи, когда ее экстренно везли в больницу. Пострадавший водитель в состоянии комы был госпитализирован в ГКБ №24 в Екатеринбурге.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Также в ДТП пострадали: двухлетняя девочка, которая перевозилась в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту ребенка, благодаря чему серьезных травм не получила, и ее 17-летний брат, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Врачи диагностировали у детей ссадины и ушибы, для осмотра их доставили в ДГКБ №9 в Екатеринбург.

На место выезжали спасатели МЧС, чтобы провести деблокировку дверей и вытащить из сплющенной машины всех пострадавших. Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства.

Инспекторы ГИБДД еще раз напоминают водителям о том, что необходимо соблюдать ПДД и скоростной режим, а также учитывать состояние машины, дорожные и метеорологические условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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