Почему смертность в июне в Свердловской области превысила среднюю за три года на 659 человек: объясняет губернатор

Данные о повышении смертности в Свердловской области в июне стали темой одного из вопросов, которые жители региона задали губернатору Евгению Куйвашеву на его странице в Instagram.

- Неудобный вопрос губернатору. Смертность в Свердловской области в июне превысила среднюю за три года на 659 человек, - отмечает один из жителей области в Instagram губернатора. - Из них лишь у 68 причиной смерти назван коронавирус. Евгений Владимирович, в чем причина смерти еще 591 человека?

Среди причин смертности губернатор назвал сердечно-сосудистые, онкологические и легочные заболевания, а также ДТП. Но чтобы объяснить почему в июне цифры по смертности возросли, глава региона привел статистику Управления ЗАГС Свердловской области.

Согласно ей, в июне 2020 года было сделано 5275 записей актов о смерти, что действительно на 900 больше, чем в июне 2019 года. При этом в апреле и мае этого года таких записей было меньше опять же примерно на 900 единиц.

Глава региона объяснил, из-за чего могли вырасти цифры по смертности в Свердловской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если брать абсолютные цифры ЗАГСовской статистики по первым полугодиям текущего и прошлого года, то в этом году ими сделано почти на 350 записей меньше, чем в прошлом, - отвечает губернатор Евгений Куйвашев. - Что показывает эта статистика – только то, что в ЗАГСы за получением свидетельства о смерти родственников люди обращаются вот с такими колебаниями. Вероятнее всего, увеличение потока в июне – это такой накопленный эффект, в связи с тем, что в предыдущие месяцы люди откладывали посещение учреждения, соблюдая режимы самоизоляции и ограничения социальных контактов.

Глава региона также добавил, что говорить о смертности можно лишь ориентируясь на медицинскую статистику. А ее за прошедшее полугодие еще нет.

- И несмотря на все трудности, которые создал для медиков коронавирус, по итогам пяти месяцев у нас было на 181 смерть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И в этом медики, конечно, дважды герои, - добавил Евгений Куйвашев.