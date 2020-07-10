2020-07-10T17:15:56+03:00
Общество

«Галамарт» помог детским больницам Екатеринбурга

В них обустроили игровое пространство
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«Галамарт» помог детским больницам Екатеринбурга. Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».«Галамарт» помог детским больницам Екатеринбурга. Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».
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Мягкие игровые модули для организации детской зоны предоставил магазин «Галамарт» нескольким больницам Екатеринбурга. На них изображены персонажи, знакомые и детям, и их родителям: озорная и веселая Баба Яга, Змей Горыныч, сказочный богатырь… Дети смогут придумать свою собственную сказку или построить из модулей замок, сделает визит к врачу более приятным для маленьких пациентов.

На данный момент мягкие и безопасные игровые модули от «Галамарта» уже есть в детской клинической больнице 11, в детской городской больнице 15, в детской клинической больнице «Бонум» и в областной детской клинической больнице города Екатеринбурга.

«Галамарт» планирует обустроить игровые пространства во многих медучреждениях разных регионов страны.

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