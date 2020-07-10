Депутат Госдумы переболел коронавирусом и рассказал о проблемах российской медицины

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин недавно переболел коронавирусом. Когда народный избранник почувствовал недомогание, он не стал обращаться в московскую клинику, используя положенные ему по закону привилегии, а остался бороться с COVID-19 в родном Екатеринбурге, обратившись в обычную больницу.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

- Мне было интересно посмотреть, как работает эта система. Позвонил в скорую помощь, не представлялся, что я депутат. Так же, как все, слушал эти рассказы о том, что надо пить парацетамол, полоскать горло и все пройдет, - рассказывает депутат. - На следующий день все-таки пришла домой участковый терапевт, и мы с ней вместе несколько часов вызванивали скорую помощь. Поэтому, я знаю, как это работает.

Дмитрий Ионин выбрал лечение на дому, потому что КТ легких показало, что только 5% поражено – форма заболевания легкая. Поэтому занимать место в больнице он не стал. В итоге с коронавирусом народный избранник боролся три недели.

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Во время болезни депутат сделал запрос по обращениям жителей Екатеринбурга с жалобами на местное здравоохранение. Эти жалобы делятся на несколько категорий: люди не могут себе сделать КТ легких.

СТАТИСТИКА В РУКАХ ГОСУДАРСТВА

- Больницы забиты, КТ делают только тем, у кого температура, а частные клиники резко все стали говорить, что у них поломались томографы. Начали разбираться, не могу пока это утверждать точно, но можно сделать вывод, что клиникам подсказали, что не нужно делать КТ, чтобы статистика по коронавирусным больным была в одних руках – у государства, - рассказывает Дмитрий Ионин. – Ситуация с КТ не налаживается, люди не могут сделать КТ в Свердловской области.

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Второй поток жалоб связан с тем, что на фоне коронавируса все остальные болезни оказались забыты, начиная от вакцинации от клещей, которая не была проведена, заканчивая больными онкологией. Они сегодня получить плановое лечение не могут.

- Хотя министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков говорит, что сегодня все плановые операции проводятся. Не скажу, достаточно посмотреть на многочисленные комментарии людей, которые сами с этим столкнулись, под опубликованной мною информацией.

По словам Ионина, это вопрос слабой маршрутизации.

- Нужно быть во все колокола и говорить: извините, но люди умирают от тех болезней, которые сегодня забросили и не лечат по причине того, что сегодня все на борьбе с коронавирусом.

ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ ПРОБКИ ИЗ МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ

Раньше по всем нормативам скорая помощь брала человека, везла на КТ, и обязана была его там дождаться, чтобы потом его отвезти в лечебное учреждение или домой. На КТ скапливаются огромные очереди, люди могут его ждать по 12 часов.

- Пока лечит ждет проведения КТ, скорая помощь рядом стоит и курит. Поэтому появились знаменитые пробки из карет скорой помощи, которые мы видели в интернете. Это приводит к тому, что остальные люди, у которых есть какие-то симптомы, болезни, не могут вызвать скорую помощь. Были случаи, когда люди с симптомами по трое суток ждут скорую помощь, - рассказывает депутат.

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В итоге региональный Минздрав решил развозить людей на КТ с помощью автомобилей медицинских учреждений.

Депутату пожаловались на сложности с проведением плановых операцийФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЖАР В МЕДИЦИНЕ НУЖНО ТУШИТЬ

На днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия1» заявил, что сегодня в Свердловской области в больницах заполнены 90% коек для коронавирусных больных. Всего в регионе для лечения больных с COVID-19 создано около 6 тысяч коечных мест.

По словам Дмитрия Ионина, ситуация не улучшается по двум причинам.

- Не стоило так рано открывать Москву, которая повезла заразу по всем регионам, после чего начался рост. Также сказались последствия оптимизации здравоохранения, которой несколько лет занималось предыдущее правительство. Они фанатично шли к тому, чтобы сокращать, резать по живому, - рассказывает Ионин. – Сейчас пожар, его нужно тушить в авральном режиме.

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ОФИЦИАЛЬНО

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков:

- Надо понимать, что КТ-диагностика должна выполняться по четким показаниям, по направлению врача. У нас зачастую есть только желание пациента: пройти компьютерную томографию, потому что вдруг у него поднялась температура. Достаточно часто такое происходит.

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В Екатеринбурге сегодня работает уже четыре амбулаторных КТ-центра: на базе 24 больницы, 14 больницы, областного тубдиспансера и госпиталя ветеранов войн. В принципе у нас эти центры работают с большой нагрузкой, проводят до 400 исследований в сутки, но они справляются.

Занять все имеющиеся в больницах Свердловской области томографы только исследованием пациентов с легочными патологиями, конечно, совершенно неправильно. Людям с нарушениями мозгового кровообращения, с острой хирургической патологией, с травмами и другими болезнями тоже необходимо КТ. Поэтому мы действуем по такому принципу: в тех больницах, где установлены два томографа, один работает на коронавирус, второй – обязательно остается «чистым».

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