В СССР о школьниках-хоккеистах из Карпинска услышала вся страна, а они не знали, где взять новую форму

Про таких, как Олег Свешников, обычно говорят: «тренер от бога». Благодаря ему маленький уральский город Карпинск стал настоящей столицей хоккея с мячом для детей. Из 68 лет своей жизни 51 год Олег Григорьевич посвятил подготовке юных чемпионов. Он легко мог бы переехать в Москву, или даже за границу и продолжить спортивную карьеру тренера там, но предпочел остаться в Карпинске, чтобы учить детей не только забивать голы, но и воспитывать личности. Перед началом очередной тренировки мы пообщались с ним и узнали, как футбольно-хоккейный клуб «Спутник», которым он руководит, стал известен на всю страну и почему очень важно, чтобы у детей была возможность заниматься спортом.

ФОРМУ ПРЯТАЛИ ПОД ПОДУШКУ

В Карпинске, северном уральском городе, исторически сложилось, что классическому хоккею с шайбой здесь всегда предпочитали хоккей с мячом. Еще в советские годы, в 60-е, повелось, что как только местная речка замерзала, детвора бежала на лед гонять клюшками мяч. Страсть к хоккею, кстати, школьники летом перемежали страстью к футболу. Одним из них и был будущий руководитель клуба «Спутник» Олег Свешников.

- Карпинск – город не шайбный, - смеется Олег Григорьевич. - Полюбил я хоккей с мячом и футбол с детских лет. Играл хорошо и однажды кто-то рассказал обо мне Анатолию Вавилову. Он-то и организовывал у нас в городе хоккейно-футбольную команду «Спутник», набирал ребят. Как сейчас помню, гоняем мы с парнями мяч на поле и тут он на велосипеде приезжает. Подходит ко мне, говорит: «Приходи на тренировку». Ну я пришел, потренировался и, видимо, понравился ему. Так и попал в 12 лет в состав.

Олег Григорьевич по-прежнему лично следит за тем, как ребята готовятся к матчам. Фото из архива клуба

Уже тогда «Спутник» был главной спортивной гордостью и надеждой Карпинска. Команда школьников из небольшого городка на 30 тысяч жителей вопреки всему побеждала матерые клубы областных райцентров. В 1966 году они даже добрались до регионального финала по футболу, который проводился в Свердловске (теперь Екатеринбург, - Ред.). Для этого им сначала пришлось одолеть 14 команд из Карпинска, а затем еще победить на окружном этапе.

- У нас форма была: красные гетры, красная футболка, белые шорты. В те времена достать форму было нелегко, поэтому мы очень ею дорожили. Когда ехали играть в другой город и спали в общежитии, то каждый свою форму под подушку прятал, чтобы не пропала, - вспоминает Олег Свешников. – Но на областном финале 1966 года мы, к сожалению, не выиграли. Заняли четвертое место, уступив бронзу Каменску-Уральскому. Плакали сильно.

В родном Карпинске ту игру смотрели в прямом эфире по телевизору. И четвертое место, напротив, восприняли словно победу. «Спутник» дома встречали как героев и с огромным тортом.

- Все-таки восемь команд в финале играло, а мы в серединку залезли, притом, что было очень тяжело, - объясняет Олег Григорьевич. – Там ведь нашими противниками выступили сильные команды из больших городов! Но мы достойно показали себя.

КОМАНДА РАСПАЛАСЬ, КОГДА ТРЕНЕР УШЕЛ В АРМИЮ

Олег Свешников, как и многие молодые люди в советские годы, рано начал работать – в 16 лет. Он устроился на местный машиностроительный завод учеником слесаря. В свободное же время вчерашний школьник продолжал заниматься хоккеем и футболом. Правда, уже не как игрок, а как тренер.

- Не знаю, как так получилось. Я сам был еще юноша, но вокруг меня во дворе постоянно крутились ребята помладше. Ну и я решил организовать из них команду. Сказал: «Давайте договоримся с соседним двором играть», - говорит Олег Свешников. - Телефонов тогда не было ни у кого. С вечера всех обходил, предупреждал, во сколько будем тренироваться. Сам учился у старших товарищей, смотрел, как сборную города тренируют и потом эти знания на своих ребятах применял.

В 1969 году его дворовая команда даже участвовала в городских соревнованиях. Увы, вскоре после этого команда распалась. Ведь тренеру исполнилось 18 лет и он ушел на два года в армию.

После учебки в Чебаркуле служить Олега Свешникова отправили в группу советских войск в Германии в Альтес-Лагер артиллеристом. Там, узнав о спортивном прошлом сослуживца, определили его в сборную полка по футболу. Солдаты много раз устраивали товарищеские игры с военнослужащими ГДР.

Олег Григорьевич Свешников за заслуги в 1989 году был удостоен звания почетного гражданина Карпинска. Кроме того, в 1999 году ему присвоили звание заслуженного тренера России по хоккею с мячом. Фото из архива клуба

- Там в первый раз надел я бутсы «Адидас» на 13 шипах, - вспоминает Олег Григорьевич. - В СССР такую обувь могли позволить себе только игроки высшей лиги. А в Карпинске нам вообще перед игрой приходилось на заводе вытачивать алюминиевые шипы и самостоятельно прикручивать их на бутсы. Они на ногах, как колодки были.

БОЛЕЗНЬ ПОМЕШАЛА СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЕ

После армии Олег Свешников вернулся в Карпинск. Снова устроился на машиностроительный завод и заново собрал команду из детей, чтобы тренировать. Кроме того, его пригласили в городскую хоккейную команду. Он играл в ней до 1974 года, пока однажды на тренировке после неудачного падения у него вдруг не онемела правая сторона тела.

- Ногу и руку я не чувствовал, - рассказывает Олег Свешников. - Потихоньку добрался до дома. Сыну тогда был годик. Сказал жене, что плохо себя чувствую. Два раза «скорую» вызывали. Сначала они поставили обезболивающий укол и уехали, сказав, что само все пройдет. Но не прошло. Поздно ночью мне стало плохо и тогда меня уже увезли в больницу. До машины несли на носилках. Сделали снимки. Оказалось, у меня пятый поясничный позвонок «убежал» и придавил седалищный нерв.

Больше двух месяцев Олег Григорьевич пролежал на вытяжке позвоночника в больнице. Но это не помогло. Тогда его отправили на операцию в Свердловский институт травматологии и ортопедии. Проблема была еще и в том, что после операции, которая шла шесть часов, ему нужно было пять месяцев лежать в постели, не двигаясь, чтобы позвоночник восстановился. Но и потом он не смог вернуться к привычной жизни. На него надели гипсовый корсет, дали вторую группу инвалидности и запретили сидеть – только лежать или стоять. Ни заняться спортом, ни работать, ни даже подержать сына на руках он не мог.

- Все было плачевно в мои 22 года, - вздыхает Олег Григорьевич. – Но я это пережил. Через год гипсовый корсет сняли. Мышцы атрофировались, так я их начал потихоньку накачивать. Опять вышел на работу на завод. Наш директор, хороший был человек, как-то подошел ко мне в цехе, говорит: «Ты почему на работе? Давай иди, занимайся своими «утятами». У тебя это хорошо получается». Он ведь видел, что когда я иду, около меня всегда толпа мальчишек. Мне на заводе стали платить среднюю зарплату за то, что я тренировал детей. Потом я поступил в техникум физкультуры в Свердловске, закончил его и мне уже дали полную ставку. Так я начал работать тренером. Сам играть побаивался. Но детей не бросал.

ПРОСЛАВИЛИ КАРПИНСК НА ВЕСЬ МИР

Под руководством Олега Свешникова школьники стали показывать превосходные результаты в футболе и хоккее с мячом. Они побеждали на городских соревнованиях, на областных, всесоюзных и даже международных. В 1985 году, например, команда участвовала в товарищеских играх в Швеции. А в 1987 году о воспитанниках Олега Григорьевича заговорила вся страна. Тогда в Нижней Туре проходили Всесоюзные соревнования на приз клуба «Плетеный мяч». Карпинские ребята взяли первое место.

- Представляете, маленький город Карпинск играет против Новосибирска, Архангельска и других крупных городов страны и побеждает! - вспоминает Олег Свешников. – Помню, в программе «Время» выступал комментатор Владимир Маслаченко, бывший вратарь московского «Спартака». Он тогда объявил на всю страну, что чемпионом СССР стала детская команда «Спутник» из небольшого уральского городка Карпинск. Все о нас услышали. Когда мы вернулись домой, нас стали приглашать в разные школы, чтобы мы рассказали, как играли. Для Карпинска в 1987 году это было очень солидно – своя команда, ставшая чемпионом СССР.

На той игре, кстати, очень ярко выступил сын Олега Григорьевича – 14-летний Михаил. Он тогда получил приз лучшего игрока и лучшего полузащитника. А уже через год его позвали играть за клуб «Динамо» (Москва). Впоследствии он также много лет выступал за шведские клубы и ведущие клубы Чемпионата России. В 2011 году на 31-м Чемпионате мира по хоккею с мячом Михаила Свешникова признали лучшим игроком чемпионата. Он шестикратный чемпион мира и девятикратный чемпион России. Не так давно Михаил стал тренером в одном из лучших на сегодняшний день клубов России – «СКА-Нефтяник» из Хабаровска. Хоккейно-футбольный клуб «Спутник» в Карпинске, кстати, сейчас носит имя Михаила Свешникова.

- У нас в клубе есть стенд. На нем 20 моих воспитанников, которые стали чемпионами и призерами мировых чемпионатов. Десять из них – чемпионы мира. Для нашего маленького Карпинска это неплохой показатель, - отмечает Олег Свешников. - Очень яркая победа была у нас в 2010 году, когда мы стали чемпионом России по хоккею с мячом. Прославили наш Карпинск на всю страну, да и мир тоже.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ТРЕНИРОВАТЬСЯ ПО ВЕЧЕРАМ

Впрочем, дело не только в победах, говорит Олег Григорьевич. Спорт помогает увести детей с улицы, дать им достойное занятие, верных друзей и хороший пример. Многие бывшие игроки, кому сейчас за 50 лет, нет-нет, да и приедут в Карпинск, чтобы поблагодарить своего тренера за то, что в детстве их взяли в «Спутник».

- Дети ведь у нас занимаются из самых разных семей. Многих наш клуб спас от тюрьмы и наркотиков, - делится Олег Свешников. - Я всегда ставил перед собой цель – воспитать хорошего человека. И сейчас тренерам своим в клубе говорю: «Поймите, что родители отдают нам самое дорогое, что есть – это дети. Вы должны расположить их к себе так, как будто это ваши дети».

А еще бывшие игроки приезжают, чтобы посмотреть, как выглядит клуб «Спутник» сейчас. И поражаются тем переменам, которые произошли. Например, новым клюшкам и форме юных спортсменов. В советские годы у клуба постоянно не хватало денег – то на форму, то на инвентарь, то на поездки на соревнования.

- Приходилось с протянутой рукой ходить по многим кабинетам, - вспоминает Олег Свешников. - Карпинск при СССР неплохо жил. Чем могли, предприятия нам помогали. Но, знаете, легко никогда не было. Всегда средств не хватало. А в 90-е годы вообще выжили просто чудом, при поддержке городской администрации и надежных друзей.

Ситуация кардинально изменилась лишь в последние десять с небольшим лет, когда шефство над клубом «Спутник» взяла компания «Полиметалл», занимающаяся производством драгоценных и цветных металлов.

- На праздновании Дня города Карпинска мы познакомились с генеральным директором компании «Полиметалл» Виталием Натановичем Несисом. Он заинтересовался деятельностью клуба, - вспоминает Олег Григорьевич, - и в буквальном смысле протянул руку помощи.

Глава «Полиметалла» Виталий Несис (на фото в центре) уже десять лет активно поддерживает клуб «Спутник». Фото из архива клуба

Теперь молодые спортсмены не только хорошо экипированы, но и имеют возможность ездить по стране на соревнования, а порой и за границу на международные матчи. Кроме того, в позапрошлом году благодаря социальным инвестициям «Полиметалла» на карпинском стадионе «Труд», где проходят тренировки, впервые появились мачты освещения со светодиодными фонарями и настоящие светодиодные табло. Такие есть не на каждом стадионе в крупных городах.

- У нас же никогда не было освещения на стадионе, - вздыхает Олег Свешников. - Зимой в пять часов уже темно – мячика не видно. Хоть шахтерский фонарик на лоб надевай и играй. А сейчас уже можно спокойно и вечерние тренировки проводить.

Несколько лет назад на стадионе снесли старые аварийные трибуны, сидеть на которых уже было просто опасно. Вместо них социальные партнеры поставили модульное здание раздевалок для спортсменов и новые современные конструкции трибун с пластиковыми сиденьями и деревянными постаментами для тех, кто предпочитает болеть стоя. В этом же году на стадионе строится еще одно маленькое поле, на котором зимой будут тренироваться совсем маленькие игроки «Спутника». Ранее им приходилось делить один каток со старшими ребятами. У клуба теперь, кстати, есть даже ледозаливочная машина.

Карпинский стадион «Труд» стал местом проведения традиционного турнира по хоккею с мячом среди детско-юношеских команд – «Кубок Дружбы и социального партнерства». В этих соревнованиях принимают участие команды из Краснотурьинска, Карпинска и Нижей Туры – городов, с которыми «Полиметалл» много лет реализует программы социально-экономического сотрудничества.

Олег Свешников, улыбаясь, вспоминает непростые времена, когда в клубе на 20 человек был всего один мяч. Сейчас же пропорция иная – по нескольку мячей на игрока. За успехи, которые «Спутник» проявлял в спорте, самому Олегу Григорьевичу не раз предлагали поработать тренером в других городах. Но он остается верен Карпинску и своему делу. Тем более что теперь можно полностью сосредоточиться на подготовке и воспитании юных спортсменов, а не на том, на какие деньги покупать новые клюшки.