2020-07-10T12:46:02+03:00
Общество

Не снижаем планки: на Среднем Урале за сутки нашли еще 275 случаев COVID-19

Всего в регионе официально зарегистрировано 15 343 зараженных
Мария Трапезникова
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Всего в регионе официально зарегистрировано 15 343 зараженныхВсего в регионе официально зарегистрировано 15 343 зараженныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердили еще 275 случаев заражения коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+159). Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 15 343 зараженных.

На сегодняшний день в стационарах под присмотром медиков находятся 5599 пациентов. Из них 181 – в тяжелом состоянии, 159 – в реанимации и еще 75 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 790. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за сутки в Свердловской области официально подтвердились еще 10 смертей от коронавируса. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтвержден 154 погибших.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские врачи сумели вылечить 9522 человека. Только за сутки из больниц выписали 279 человек.

По данным региональных властей, Свердловская области вот уже которую неделю держится на плато, ситуация стабильная. При этом не так давно губернатор Евгений Куйвашев заявил о том, что организованный полевой госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» было принято распечатать. Напомним, в нем находятся 50 реанимационных коек. Госпиталь долгое время был закрыт и находился на резерве – до тех пор, пока ситуация не ухудшится.

Вместе с этим в Свердловской области открылись почти все непродовольственные магазины, а с начала июля в Екатеринбурге заработали летние веранды кафе и ресторанов.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлен 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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