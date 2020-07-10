В Екатеринбурге продлили арест для одного из предполагаемых убийц Ксении Каторгиной

В Екатеринбурге продлили срок содержания под стражей для одного из предполагаемых убийц Ксении Каторгиной. Соответствующие решение принял Ленинский районный суд.

По решению суда Михаил Федорович пробудет под стражей до 10 сентября 2020 года.

Помимо него, в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной обвиняются еще два человека - гражданская жена Федоровича Екатерина Меньшикова, а также Марат Ахметвалиев. Все трое - выходцы из Челябинской области.

Напомним, все произошло осенью прошлого года. Ксения решила продать свою поддержанную Audi Q5, чтобы сделать взнос по ипотеке. Когда она поехала на встречу с продавцами, то бесследно исчезла. Ксению несколько дней искали полиция и волонтеры поисковых отрядов. Позже тело молодой женщины нашли в колодце на Уралмаше.

По версии следствия, криминальная троица убила Ксению чтобы завладеть ее иномаркой. До этого мы рассказывали, что сначала Ксению попытались оглушить электрошокером, но, на свою беду, погибшая не отключилась. После этого ее начали бить заточкой. Причем в расправе принимала участие и единственная в компании женщина.

Молодая мама продавала свою иномарку, чтобы сделать первый взнос по ипотеке. Фото: соцсети

Правда, у обвиняемых версия немного другая. Михаил Федорович, который уже имеет богатый криминальный опыт, заявил, что самым активным участником расправы был 42-летний таксист Марат Ахметвалиев. Также он пытается переложить вену и на свою 31-летнюю сожительницу. Последняя, кстати, в родном городе пыталась убить ножницами собственного дедушку. Правда, тогда опасный предмет в ее руки вложил именно Михаил Федорович. Мы подробно рассказывали из-за чего произошел конфликт.

Остальным фигурантам меру пресечения собираются продлить 15 июля, объяснили "КП" в Ленинском суде.

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