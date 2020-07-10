2020-07-10T10:01:09+03:00
Общество

«Это точно Екатеринбург?»: в городе создали микрорайон, не похожий на другие

В Екатеринбурге появился микрорайон, который разрывает привычные шаблоны
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Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»
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В Екатеринбурге появился микрорайон, который разрывает привычные шаблоны. Как минимум, тем, что здесь нет ни одного высотного дома. Скажете, такого не бывает?

Очень даже бывает! Обратите внимание на отзывы о ЖК «Мичуринский» его жителей. А еще лучше – съездите туда сами. Вы увидите, что в малоэтажном «Мичуринском» нет домов выше пяти этажей, а рядом с новостройками расположены не шумные автомагистрали, а лес и озеро.

– У нас лучшие в городе закаты, потому что небо ничего не загораживает, – признается Ольга, жительница микрорайона.

Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»

Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»

Кроме того, здесь, прогуливаясь по тропе здоровья или берегу озера, что рядом с домами, легко встретить ежика или семейство уток – сможете представить себе такое на Вторчермете или Уралмаше? Хотя добираться от «Мичуринского» до центра примерно столько же, сколько из этих районов.

Да и с магазинами проблем нет. Рядом большой торговый центр, несколько продуктовых магазинов. Из услуг – частные детские сады, парикмахерские, пекарни и многое другое. В «Мичуринском» открыт первый в городе образовательный центр, который объединил детский сад и школу под одной крышей. Второй такой уже строится через дорогу и будет открыт в 2022 году.

Несмотря на это, стоимость квартир здесь остается одной из самых доступных в Екатеринбурге. Квартиру на этапе строительства можно приобрести от 1,8 миллионов рублей. Есть и несколько готовых вариантов одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Переехать в них можно будет сразу же: в каждой сделана чистовая отделка под ключ. Останется только расставить мебель.

Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»

Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»

На ограниченный ряд квартир при 100% оплате (в том числе с использованием ипотеки) будет действовать скидка. Рассчитать размер скидки, уточнить условия покупки квартир можно в отделах продаж «Группы ЛСР» в Екатеринбурге, а также по телефону +7 (343) 215-9-216.

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