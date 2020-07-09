2020-07-09T17:04:07+03:00
Общество

Какие уральские вузы передвинули дату начала учебного года

Главные университеты Екатеринбурга рассказали, когда студенты снова сядут за парты
Юлия СТАЛИНА
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Начнут ли студенты вузов учиться 1 сентября?Начнут ли студенты вузов учиться 1 сентября?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в жизни уральских студентов. То из-за нее переводят всех на дистанционное обучение, то отменяют выпускной и проводят в онлайн-формате, как это сделали в УрФУ, а теперь под вопросом начало учебного года. Мы узнали, какие вузы в Свердловской области сдвинули эту дату.

Первыми о переносе учебного года объявил Уральский государственный горный университет. Правда, отсрочку дали только первокурсникам, сообщили в вузе.

- Для студентов Уральского государственного горного университета первого курса очной формы обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура) предстоящий учебный год начнется 21 сентября, - говорится в сообщении. - Такое решение было принято на заседании Ученого совета университета в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе.

В педагогическом университете (УГПУ) пока затрудняются ответить, будут ли сдвигать учебный год. В пресс-службе на звонок «Комсомольской правды» там ответили, что сейчас они работают как работали раньше, и лекции в вузе начнутся как обычно – в сентябре.

Даже выпускные у студентов прошли не так как обычно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Даже выпускные у студентов прошли не так как обычно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зато в одном из самых популярных вузов Екатеринбурга, в УрФУ, с уверенностью говорят, что студенты выйдут на учебу в положенный и привычный срок. То есть также с 1 сентября. Но есть возможность, что формат обучения поменяется.

- Мы готовимся начать учебный год вовремя. Как в очном, так и дистанционном формате, всё будет зависеть от эпидситуации. Приём в этом году проводится полностью дистанционно — абитуриенты подают документы через личный кабинет на сайте или портал Госуслуг, - сказали в пресс-службе УрФУ.

Такого же плана придерживаются в УрГЭУ. Вуз откроет двери уже 1 сентября.

- Переносить начало учебного года с 1 сентября на другую дату не планируется. Вопрос о том, будет ли он начат в дистанционном режиме либо очном формате, остается открытым, - подтверждают в пресс-службе уральского государственного экономического университета.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Свердловской области, Евгений Куйвашев

- Удастся ли вузам начать работать в привычном режиме осенью, будет зависеть от эпидемиологической ситуации на тот момент. Министерство науки и высшего образования России находится в тесном контакте с органами Роспотребнадзора, очень внимательно за обстановкой следит и решение примет, только взвесив все за и против.

Напомним, в Свердловской области выпускники школ приступили к сдаче ЕГЭ. В этом году одиннадцатиклассники могут не проходить тестирование, оценки им выставили по итогам прошлых лет. Сдавать экзамены разрешили только те, которые пригодятся для поступления в другие учебные заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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