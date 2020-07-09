2020-07-09T15:24:25+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге нашли мужчину, которого похитили двое неизвестных в черных балаклавах

Сейчас его допрашивают следователи
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге нашли мужчину, которого похитили двое неизвестных в черных балаклавахВ Екатеринбурге нашли мужчину, которого похитили двое неизвестных в черных балаклавахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ранним утром 9 июля в центре Екатеринбурга, на улице Шейнкмана, произошло странное ЧП, которое больше напоминает бандитские разборки в 90-х годах. Около 05:00 двое неизвестных в черных балаклавах выволокли мужчину из строительного вагончика, в котором он жил, затащили в тонированную «Ладу» и скрылись в неизвестном направлении. Все это не прошло мимо камеры видеонаблюдения, установленной прямо напротив места происшествия. От криков мужчины проснулись соседи, которые тут же вызвали полицию.

Несколько часов полицейские и следователи искали похищенного мужчину, и их поиски дали плоды – его нашли живым. Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, сейчас мужчину везут на допрос. Пока что никаких подробностей произошедшего нет.

Двое неизвестных похитили мужчину прямо в центре Екатеринбурга.Видео: сообщество "Екатеринбург №1"

Чуть раньше мы рассказывали о том, что следователи завели уголовное дело после похищения. Максимальное наказание за это - 12 лет колонии. А землю, на которой произошло преступление, чуть раньше пытался купить застройщик «Атомстройкомплекс». Но после того, как от собственника поступил отказ, он отступил. Тем не менее, земля не принадлежит компании, хотя рядом строится их многоэтажный жилой дом.

- «Атомстройкомплекс» действительно реализует проект МФК на участке по улице Шейнкмана – Радищева, на территории которого расположен объект, принадлежащий собственнику. Несколько лет назад компания предлагала собственнику выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости, - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили представители застройщика, территорию хотели выкупить, чтобы расчистить ее и привести в порядок. Ничего строить на этом участке не планировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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