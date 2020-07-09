«В природе они избавляются от слабого малыша»: в океанариуме Екатеринбурга самка лемура выхаживает двойню

В Екатеринбурге самка кошачьего лемура совершила подвиг – выходила двойню. Казалось бы, чего в этом странного? Но в дикой природе обычно эти животные приносят только одного малыша, если рождаются больше, то самка выбирает самого сильного, а остальных бросает.

Уникальный случай произошел в океанариуме Екатеринбурга. Самка по кличке Катта стала мамой сразу двоих малышей. И даже выходила все свое потомство.

Зато детеныши с удовольствием изучают окружающий мир вместе с мамой. Фото: предоставлено Океанариумом Екатеринбурга

- Им исполнился месяц! Малыши уже легко передвигаются по маме, активны и веселы. Конечно, сотрудники океанариума очень внимательно следят за всей семьёй и максимально обогащают рацион мамы для ее восстановления и возможности кормления малышей, - рассказали в океанариуме.

Пока мать-героиня никого не подпускает к себе и к своему потомству – охраняет. Но увидеть малышей тоже пока не получится. Ведь океанариум пока закрыт из-за пандемии коронавируса.

- Мы несказанно рады такому событию и очень ждём открытия океанариума , чтобы показать вам веселую семейку, - добавили там.