2020-07-08T14:27:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 июля 2020

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В Екатеринбурге +34, и люди давно забыли о самоизоляцииВ Екатеринбурге +34, и люди давно забыли о самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 263 жителей региона. Всего на Среднем Урале с начала пандемии зарегистрировано 14 792 случая коронавируса.

120 новых случаев COVID-19 приходится на уральскую столицу. Остальные случаи приходятся на: Артемовский, Артинский, Ачитский, Асбестовский городские округа, Алапаевский район, Березовский, Белоярский, Бисерть, Верхнюю Пышму, Верхний Тагил, Верхнюю Салду, Волчанск, ЗАТо Свободный, Дегтярск, Красноуфимск и Красноуфимский район, Красноуральск, Краснотурьинск, Городноуральский ГО, Ивдель, Ревду, Первоуральск, Кировград, Качканар, Среднеуральск, Кушву, Камышловский район, Ирбит, Нижнесергинский район, Нижний Тагил, Невьянск, Реж, Полевской, Шалинский и Туринский городские округа.

«Комсомолка» поводит автопробег «Города героев» по Свердловской области

00:00
00:00

На данный момент 166 пациентов инфекционных отделений больниц находятся в тяжелом состоянии, из них 135 человек находятся в отделении реанимации, 58 – подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные заболевшие уральцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего на начала пандемии коронавируса полностью победили болезнь 9 008 человек, в том числе 282 пациента – за последние сутки.

Общее число смертельных случаев от COVID-19 – 141, из них три – за прошедшие сутки.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ОТМЕНЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Тем временем, в регионе отменили противопожарный режим, открыли пляжи (правда, купаться в водоемах не рекомендовано), школьников отправили по загородным лагерям, а в вузах сдают ЕГЭ.

Почему семья в XXI веке уходит на второй план? Отвечает психотерапевт из Екатеринбурга

00:00
00:00

Также в Екатеринбурге и области открыты летние веранды кафе и ресторанов, а спиртные напитки вновь продают до 23 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не слушайте бессмертных идиотов»: гитарист группы «Чайф» заразился коронавирусом. Владимир Бегунов получил положительные тесты больше недели назад (подробнее)

В Екатеринбурге изменили порядок перевозки «скорыми» пациентов с COVID-19, чтобы снизить нагрузку. Теперь на КТ легких больных будут развозить машины медучреждений, транспортных предприятий и даже специальные такси (подробнее)

«У родственников выявлен коронавирус»: вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ушел на карантин по COVID-19. У самого политика тест показал отрицательный результат (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Екатеринбурге 2020: последние новости»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Новости 24
В здании завода Уралтрансмаш произошел пожар
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мальчика на озере Балтым
Власти Екатеринбурга из-за Универсиады изымают земельные участки
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
В Екатеринбурге проводят конкурс среди желающих снять короткометражки о жизни города на рубеже XIX-XX веков
Названы две главные причины разводов в России
В Екатеринбурге суд отменил штраф врачу, который отправлял пациентов с Covid-19 лечиться дома
Какие магазины могут работать в торговых центрах: отвечает губернатор
Бари Алибасов выпил тормозную жидкость и попал в психиатрическую клинику
В Нижнем Тагиле прокуратура проверит администрацию после нападения на ребенка бездомной собаки
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 41% в первом полугодии
Тяжелых больных коронавирусом теперь будут везти в «Екатеринбург–Экспо»
Устал на жаре: житель Екатеринбурга погиб в жутком ДТП под Волгоградом
На два месяца раньше: отремонтированную трассу «Екатеринбург – Первоуральск» сдадут уже в августе
Скорость растет: интернет МегаФона признан самым быстрым