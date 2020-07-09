Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 июля 2020

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 263 жителей региона. Всего на Среднем Урале с начала пандемии зарегистрировано 14 792 случая коронавируса.

120 новых случаев COVID-19 приходится на уральскую столицу. Остальные случаи приходятся на: Артемовский, Артинский, Ачитский, Асбестовский городские округа, Алапаевский район, Березовский, Белоярский, Бисерть, Верхнюю Пышму, Верхний Тагил, Верхнюю Салду, Волчанск, ЗАТо Свободный, Дегтярск, Красноуфимск и Красноуфимский район, Красноуральск, Краснотурьинск, Городноуральский ГО, Ивдель, Ревду, Первоуральск, Кировград, Качканар, Среднеуральск, Кушву, Камышловский район, Ирбит, Нижнесергинский район, Нижний Тагил, Невьянск, Реж, Полевской, Шалинский и Туринский городские округа.

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На данный момент 166 пациентов инфекционных отделений больниц находятся в тяжелом состоянии, из них 135 человек находятся в отделении реанимации, 58 – подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные заболевшие уральцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего на начала пандемии коронавируса полностью победили болезнь 9 008 человек, в том числе 282 пациента – за последние сутки.

Общее число смертельных случаев от COVID-19 – 141, из них три – за прошедшие сутки.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ОТМЕНЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Тем временем, в регионе отменили противопожарный режим, открыли пляжи (правда, купаться в водоемах не рекомендовано), школьников отправили по загородным лагерям, а в вузах сдают ЕГЭ.

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Также в Екатеринбурге и области открыты летние веранды кафе и ресторанов, а спиртные напитки вновь продают до 23 часов.

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