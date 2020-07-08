2020-07-08T12:57:30+03:00
Происшествия

Ехали в лагерь: на свердловской трассе в аварию попали три автобуса с детьми

Внутри колонны из шести автобусов ехали 130 детей и 40 взрослых
Мария Трапезникова
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В колонне из шести автобусов ехали 130 детей и 40 взрослых. Фото: скриншот с видеоВ колонне из шести автобусов ехали 130 детей и 40 взрослых. Фото: скриншот с видео
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Сегодня утром, 8 июля, на трассе М-5, в районе 172-го километра, произошло серьезное ДТП с участием автобусов с детьми. По предварительной информации, колонна из шести машин ехала в детский лагерь, который находится недалеко от поселка Верхняя Сысерть. Внутри находились 130 детей и 40 сопровождающих.

- Водитель пятого автобуса по касательной допустил наезд на четвертый автобус в колонне, а тот, в свою очередь, на третий, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Пострадавших в ДТП, в том числе и среди детей, нет. Все пассажиры доставлены в лагерь.

На Челябинском тракте произошла авария с детскими автобусами, все, к счастью, целы.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют точные причины и обстоятельства аварии, а также опрашивают водителей автобусов. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. При этом, по словам региональной ГИБДД, перевозка детей проходила согласно всем требованиям безопасности, автобусы ехали в сопровождении нарядов ДПС.

Перед выездом техническое состояние автобусов было тщательно проверено сотрудниками технадзора Госавтоинспекции. Никаких нарушений выявлено не было. Однако прокуратура Свердловской области все равно выяснит, когда автобусы последний раз проходили техосмотр, были ли они исправны на момент выхода на линию, а также проходили ли водители медосмотр до начала смены.

- Особое внимание будут обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителей пассажирских автобусов. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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