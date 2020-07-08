2020-07-08T11:00:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 июля 2020

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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На Урале открыли пляжи, но купаться нельзяНа Урале открыли пляжи, но купаться нельзяФото: Олег ГАЛИМОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области коронавирус распространяется прежними темпами. За последние сутки на Среднем Урале подтвердились еще 263 случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 14 792 человек.

Также пополнилась статистика летальных исходов по коронавирусу: за сутки – три смерти, всего же в регионе умерли 142 человека.

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Сейчас в стационарах госпитализированы 5 539 человек, из которых 166 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 135 из них помещены в палаты интенсивной терапии, 58 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На сегодняшний день полностью побелили коронавирус 9 017 человек.

Динамика распространения коронавируса на 8 июля Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на 8 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В Свердловской области продолжают действовать ограничительные меры: гражданам старше 65 лет рекомендовано ходить в масках. В регионе закрыты многие магазины, учреждения культуры и кинотеатры.

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При этом, несмотря на отсутствие водоемов, где разрешено купаться, в области работают пляжи для отдыха. Также на днях в Екатеринбурге и на большей части Свердловской области отменили противопожарный режим.

Разрешено работать летним верандам кафе и ресторанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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