2020-07-08T13:03:59+03:00
Недвижимость

Повышение тарифов ЖКХ в Екатеринбурге: сколько придется платить с 1 июля

Сколько придется платить жителям уральской столицы за коммуналку с 1 июля 2020 года
Лев ИСТОМИН
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Все тарифы прописаны в квитанцииВсе тарифы прописаны в квитанцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 июля 2020 года в Екатеринбурге в очередной раз повысили тарифы за услуги ЖКХ. Сколько теперь придется платить собственникам жилья за коммуналку?

Самая дорогая услуга в многоквартирных домах – отопление – она подорожала на 57,33 рубля до 1968 рублей 67 копеек за гигакалорию (Гкал).

Ставка за вывоз 1 кубического метра твердых коммунальных отходов подросла на 3,6% с 474,37 рубля до 491,44 рубля. А вот плата за капитальный ремонт не изменится – ее оставили на уровне 9 рублей 72 копейки за квадратный метр жилого помещения.

Подорожала и электроэнергия. Для газифицированных домов днем плата составит 4,9 рубля/кВт-ч (+0,23 рубля), ночью 2,31рубля/кВт-ч (+0,11 рубля); для домов с электрической плитой днем 3,41 /кВт-ч (+0,16 рубля), ночью 1,62 /кВт-ч (+0,8 рубля).

Холодная вода не подорожала, однако до 24,97 рубля за м³ на 1,92 рубля подорожало водоотведение.

Отметим, что в разных районах Екатеринбурга стоимость коммунальных услуг и ресурсов может незначительно отличаться. Актуальная информация указана в квитанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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