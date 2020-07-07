«Весь хвост исцарапан»: екатеринбургские ветеринары выхаживают щенка енотовидной собаки, которого нашли одного в лесу

Уральские ветеринары вновь спасают животное, которое попало в беду. Неделю назад в клинику «Зооспец» в Екатеринбурге попал щенок, и не обычный, а енотовидной собаки. Малыша нашли в лесу случайные прохожие, он плакал и звал маму. Рядом с потеряшкой так и не обнаружили родителей. Врачи не знают, погибли они или нет. Но точно уверены, что одному щенку в лесу было бы равно погибнуть.

- Он был не сильно истощен, были только небольшие ранки на задней части туловища около хвоста. Самостоятельно он жить точно не мог, возможно случилось что-то с родителями. Сразу же мы обработали от блох, сняли с него семь клещей. Учим его маленькими кусочками, кормим из шприца смесь, - рассказывает Татьяна Суркова, директор клиники «Зооспец».

В Екатеринбурге ветеринары выхаживают щенка енотовидной собаки, которого нашли в лесу.Видео: клиника "Зооспец"

Малышу от 1,5 до 2 месяцев. Тут ему даже имя дали, назвали Каем. Серьезных болезней у малыша не нашли. Сейчас он находится в клинике на карантине, учится правильно есть. Врачи отмечают стабильное состояние животного. Как только ветеринары убедятся, что здоровью енотовидного щенка ничего не угрожает, передадут его в Фонд защиты диких животных «Альфа». В планах, вернуть Кая в дикую природу.

- Мы специально не приручаем его, чтобы он не привыкал к людям. В питомнике он подрастет и его выпустят в лес, - продолжает Татьяна. – Таким животным тяжело жить в квартирах, они хищники и даже немного падальщики. Им нужно много двигаться и охотиться ночью.

Ему уже дали имя - Кай. Фото: клиника "Зооспец" в Екатеринбурге.

Кстати, это не первое животное, которое спасают уральские ветеринары. Недавно к ним поступил лисенок с переломами задних лап. Чтобы малыш мог ходить, ему предстоит перенести сложную операцию. Ходить он сможет, но жить на воле уже нет. Хорошо, что рыжему пациенту уже нашли добрые руки.