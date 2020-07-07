«Весь хвост исцарапан»: екатеринбургские ветеринары выхаживают щенка енотовидной собаки, которого нашли одного в лесу
Уральские ветеринары вновь спасают животное, которое попало в беду. Неделю назад в клинику «Зооспец» в Екатеринбурге попал щенок, и не обычный, а енотовидной собаки. Малыша нашли в лесу случайные прохожие, он плакал и звал маму. Рядом с потеряшкой так и не обнаружили родителей. Врачи не знают, погибли они или нет. Но точно уверены, что одному щенку в лесу было бы равно погибнуть.
- Он был не сильно истощен, были только небольшие ранки на задней части туловища около хвоста. Самостоятельно он жить точно не мог, возможно случилось что-то с родителями. Сразу же мы обработали от блох, сняли с него семь клещей. Учим его маленькими кусочками, кормим из шприца смесь, - рассказывает Татьяна Суркова, директор клиники «Зооспец».
В Екатеринбурге ветеринары выхаживают щенка енотовидной собаки, которого нашли в лесу.Видео: клиника "Зооспец"
Малышу от 1,5 до 2 месяцев. Тут ему даже имя дали, назвали Каем. Серьезных болезней у малыша не нашли. Сейчас он находится в клинике на карантине, учится правильно есть. Врачи отмечают стабильное состояние животного. Как только ветеринары убедятся, что здоровью енотовидного щенка ничего не угрожает, передадут его в Фонд защиты диких животных «Альфа». В планах, вернуть Кая в дикую природу.
- Мы специально не приручаем его, чтобы он не привыкал к людям. В питомнике он подрастет и его выпустят в лес, - продолжает Татьяна. – Таким животным тяжело жить в квартирах, они хищники и даже немного падальщики. Им нужно много двигаться и охотиться ночью.
Ему уже дали имя - Кай. Фото: клиника "Зооспец" в Екатеринбурге.
Кстати, это не первое животное, которое спасают уральские ветеринары. Недавно к ним поступил лисенок с переломами задних лап. Чтобы малыш мог ходить, ему предстоит перенести сложную операцию. Ходить он сможет, но жить на воле уже нет. Хорошо, что рыжему пациенту уже нашли добрые руки.
ИСТОЧНИК KP.RU