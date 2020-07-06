Часть рейсов отменили, часть задержали: туман «скорректировал» работу Кольцово

Утром, 6 июля, Екатеринбург накрыл густой туман, который повлиял на работу аэропорта Кольцово. Судя по информации на онлайн-табло воздушной гавани, в ночь на понедельник несколько рейсов вылетели из уральской столицы позже назначенного времени.

Так, борт «Руслайн» из Екатеринбурга в Томск отправился в 6:47 вместо часа ночи. Также позже своего времени вылетели пассажирские рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

Фото: онлайн-табло на сайте аэропорта "Кольцово"

Сбои в расписания из-за погоды продолжаются до сих пор. Рейсы «Руслайна» в Воронеж и Казань отправятся с 11 до 12 часов дня вместе 7:25. Также позже отправятся к месту назначения пассажиры рейсов до Москвы, Санкт-Петербурга (компания «Россия»), Ростова и нарьян-Мара. Рейсы до Якутска и Душанбе пришлось отменить.

Также из-за тумана в ночь на 6 июля в Екатеринбурге не смог приземлиться рейс «Уральских авиалиний» из северной столицы, который отправили в Тюмень. На несколько часов задежраны рейсы «Руслайна» из Томска и Nordwind из Москвы.