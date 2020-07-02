2020-07-02T12:54:21+03:00
Общество

«Прошел по трассе около 3 километров»: на Урале полицейские помогли вернуться домой 6-летнему мальчику

Ребенок пошел погулять и заблудился
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Старший сержант полиции Николай Лавров смог разговорить мальчика и узнать, где он живет. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиСтарший сержант полиции Николай Лавров смог разговорить мальчика и узнать, где он живет. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Полиция Свердловской области помогла шестилетнему потерявшемуся мальчику вернуться домой. О том, что маленький ребенок идет по обочине трассы Екатеринбург-Гадринск-Курган, им сообщил один из автомобилистов, проезжавших мимо. Пока экипаж полиции не прибыл, мужчина медленно ехал рядом с мальчиком.

- Старший сержант полиции Николай Лавров шел пешком вместе с мальчиком, пытаясь его разговорить и выяснить обстоятельства нахождения на опасном участке, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - Вместе с братом-ровесником мальчик находился в саду у бабушки, куда его привез отец. Днем ребята решили погулять и он заблудился. По трассе ребенок прошел около 3 километров.

Ребенок в конце концов объяснил примерно, где он живет и как выглядит его дом. По этому описанию полицейские смогли найти садовый участок и передать мальчика его родителям.

- Родители, которые до этого момента не знали о пропаже, поблагодарили инспекторов за помощь, - добавляют в ведомстве. - Полицейские провели с ними профилактическую беседу, рассказав о возможных последствиях таких прогулок без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Новости 24
В аэропорту Кольцово снова заработали кафе и рестораны
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
В Свердловской области поезд насмерть сбил 89-летнюю женщину
Двойная выгода: УБРиР запустил акцию для клиентов и их друзей
В Екатеринбурге запустили полугодовой эксперимент по раздельному сбору мусора: участвуют 45 тысяч человек
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
В Екатеринбурге пьяная компания атаковала участника ДТП, после чего у него угнали машину
«Раньше никогда не исчезал»: на Урале ищут 18-летнего парня, пропавшего в закрытом городе
В Екатеринбурге на участки для голосования пришли только здоровые люди
В центре Екатеринбурга лихач на BMW с «блатным» номером протаранил сразу четыре машины
«Бил электрошокером и палкой»: в Екатеринбурге директор фирмы напал на собственную продавщицу
Уральский боец Петр Ян номинирован на премию World MMA Awards
Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоговую явку на голосовании по Конституции
Синоптики спрогнозировали засушливый июль на Урале
Свердловской Избирком озвучил предварительные итоги: большинство уральцев проголосовали за поправки
Пропал неделю назад: на Урале ищут пенсионера с татуировкой на левой кисти
В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 8 491 человек
В Свердловской области явка на избирательных участках составила почти 50%
Уральцы стали активнее пользоваться междугородними автобусами
Мэр Верхней Салды передумал покидать свой пост