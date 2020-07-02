«Прошел по трассе около 3 километров»: на Урале полицейские помогли вернуться домой 6-летнему мальчику

Полиция Свердловской области помогла шестилетнему потерявшемуся мальчику вернуться домой. О том, что маленький ребенок идет по обочине трассы Екатеринбург-Гадринск-Курган, им сообщил один из автомобилистов, проезжавших мимо. Пока экипаж полиции не прибыл, мужчина медленно ехал рядом с мальчиком.

- Старший сержант полиции Николай Лавров шел пешком вместе с мальчиком, пытаясь его разговорить и выяснить обстоятельства нахождения на опасном участке, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - Вместе с братом-ровесником мальчик находился в саду у бабушки, куда его привез отец. Днем ребята решили погулять и он заблудился. По трассе ребенок прошел около 3 километров.

Ребенок в конце концов объяснил примерно, где он живет и как выглядит его дом. По этому описанию полицейские смогли найти садовый участок и передать мальчика его родителям.

- Родители, которые до этого момента не знали о пропаже, поблагодарили инспекторов за помощь, - добавляют в ведомстве. - Полицейские провели с ними профилактическую беседу, рассказав о возможных последствиях таких прогулок без присмотра взрослых.