«Города героев»: автопробег «Комсомольской правды» в честь 75-летия Великой Победы

9 и 10 июля сотрудники издания "Комсомольская правда-Екатеринбург" вместе с уральскими блогерами и коллегами из других СМИ отправляется в очередной автопробег, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Маршрут пробега пройдет через знаковые исторические и современные места Свердловской области, которые сохранили память о Великой Отечественной войне и ее героях. Мы посетим Новый выставочный центр Музейного комплекса УГМК «Парадный расчет» в Верхней Пышме. Побываем на аэродроме ДОСААФ Быньги, который готовил кадры для воздушного флота во времена Великой Отечественной войны.

Комфорт и надежность в пути обеспечит официальный партнер — автоцентр Оками Mitsubishi — официальный дилер Mitsubishi в Екатеринбурге. Оками Восток уже 16 лет на рынке и знают о Mitsubishi всё. Мы поедем на четырех машинах Mitsubishi ASX, Pajero sport, Eclipse cross и Outlander. Уверены, что благодаря автомобилям от Оками Mitsubishi мы успешно посетим все точки нашего маршрута.

Комфорт и надежность в пути обеспечит официальный партнер — автоцентр Оками Mitsubishi — официальный дилер Mitsubishi в Екатеринбурге.

Мы побываем в Невьянском музее и мемориале, созданном в память о невьянцах, павших в Великой Отечественной войне и посетим выставку «Военных лет не смолкнет слава», которая рассказывает о подвигах воинов-невьянцев на полях сражений.

Бесперебойный мобильный интернет для участников пробега предоставит официальный партнер — оператор связи МОТИВ. Связь от МОТИВ — это моментальное соединение и возможность оставаться в интернете во время звонка с технологией VoLTE. Кристально чистый звук прилагается.

Бесперебойный мобильный интернет для участников пробега предоставит официальный партнер — оператор связи МОТИВ.

По дороге из Невьянска мы заедем на гору Долгая,на которой расположен передатчик радио "Комсомольская правда" и вышка компании МОТИВ. С горы открывается прекрасный вид на Нижний Тагил, куда мы и отправимся далее.

Вкусный партнер нашей экспедиции — компания “Жизньмарт” обеспечит участников вкусными обедами на протяжении двух дней. Кстати, по Екатеринбургу «Жизньмарт» доставляет продукты и блюда за 30 минут и быстрее — столько же времени займет путь нашей экспедиции с горы Долгой до центра Нижнего Тагила.

Следить за пробегом можно в социальных сетях по официальному хэштегу экспедиции #городагероев и хэштегу #КПрулит в социальных сетях и на сайте ural.kp.ru