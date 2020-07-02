Стали известны результаты голосования за поправки в конституцию в Свердловской области

В Свердловской области подвели предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию по данным на 2 июля 2020 года.

- Явка участников голосования составила 51,55%. «За» поправки проголосовали 65,99% уральцев, «против» – 32,94%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней, - рассказали в избирательной комиссии Свердловской области.

Напомним, изначально дата всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию была назначена на 22 апреля. Но из-за распространения коронавируса голосование перенесли.

Отметим, что в Свердловской области явка на несколько процентов выше, чем по Екатеринбургу. В уральской столице на избирательные участки по итогам семи дней голосования пришли 45% от общего числа горожан.