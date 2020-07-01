2020-07-01T11:56:48+03:00
Происшествия

Сломанный позвоночник и гематомы: в Верхней Пышме иномарка сбила пятилетнюю велосипедистку

Девочка каталась по дороге с разрешения бабушки
Олег ГАЛИМОВ
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Девочку доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Свердловской областиДевочку доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В Верхней Пышме сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии с участием пятилетней девочки. Накануне вечером ребенок попал под колеса Opel Zafira, ДТП произошло в саду «Перейма», где ребенок катался на велосипеде.

Врачи диагностировали у девочки компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, ушибы, множественные ссадины и гематомы тела.

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетняя находилась на дороге без сопровождения взрослых, самостоятельно каталась на велосипеде по территории сада с разрешения бабушки. Средства защиты при управлении велосипедом ребенком не использовались, - отметили в областном управлении ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

К сожалению, это не единственная авария, в которой за прошлые сутки пострадал ребенок. Также в Верхней Пышме на улице Красноармейской водитель Opel Antara сбил 4-летнего мальчика. Он неожиданно выбежал на дорогу, а автолюбитель не увидел его из-за припаркованных машин.

- В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы головы, находится в тяжелом состоянии, - добавили в Госавтоинспекции.

Автомобилист не увидел выбежавшего на дорогу ребенка. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Автомобилист не увидел выбежавшего на дорогу ребенка. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Родители мальчика рассказали, что сын гулял с братьями и сестрами 9 и 8 лет с разрешения родителей. Дети пошли гулять на детскую площадку в соседний двор, расположенный через дорогу, а после прогулки возвращались домой. По этому маршруту в нарушение ПДД ходят регулярно, родители детей об этом знают и считают, что в данном месте можно переходить проезжую часть. Родители в момент ДТП были дома .

ИСТОЧНИК KP.RU

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