Шесть смертей от COVID-19: в Свердловской области коронавирус нашли еще у 256 человек
В Свердловской области за сутки подтвердились еще 256 случаев коронавирусной инфекции. Из них 144 - в Екатеринбурге. Таким образом, теперь в регионе 13 048 случаев COVID-19. Кроме этого оперштаб подтвердил еще шесть смертей, за время пандемии скончался 101 человек.
- 146 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 114 из них — в реанимации, в том числе 54 пациента на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.
За последние 24 часа было выписано 155 человек. Всего уральские врачи вылечили 7614 пациентов. Отметим, что с 1 июля в Екатеринбурге открываются летние веранды кафе и ресторанов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Свердловской области открыли летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев (подробнее)
Снова пошли в рост: за сутки в Свердловской области нашли еще 276 заболевших COVID-19. Всего в регионе 12 792 случая коронавируса (подробнее)
«Есть риск заразиться в быту»: на атомном предприятии Новоуральска произошла вспышка COVID-19. С начала июня на «УЭХК» зафиксировали 42 случая коронавируса (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»