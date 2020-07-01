2020-07-01T10:33:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть смертей от COVID-19: в Свердловской области коронавирус нашли еще у 256 человек

За время пандемии умер 101 житель Среднего Урала
Олег ГАЛИМОВ
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146 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 114 из них — в реанимации, в том числе 54 пациента на аппаратах ИВЛ146 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 114 из них — в реанимации, в том числе 54 пациента на аппаратах ИВЛФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за сутки подтвердились еще 256 случаев коронавирусной инфекции. Из них 144 - в Екатеринбурге. Таким образом, теперь в регионе 13 048 случаев COVID-19. Кроме этого оперштаб подтвердил еще шесть смертей, за время пандемии скончался 101 человек.

- 146 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 114 из них — в реанимации, в том числе 54 пациента на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

За последние 24 часа было выписано 155 человек. Всего уральские врачи вылечили 7614 пациентов. Отметим, что с 1 июля в Екатеринбурге открываются летние веранды кафе и ресторанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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