Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 1 июля 2020: городу вернули детские сады и летние веранды кафе и ресторанов

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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 276 новых случаев коронавируса. Большая часть заболевших уральцев, 255 человек, из Екатеринбурга. Всего с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале зафиксировано 12 792 случая COVID-19, 7 459 из них – полностью вылечились и отпущены домой, в том числе 150 человек – за последние сутки.

Специалисты говорят, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в Свердловской области находится под контролем.

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- Мы до сих пор находимся на плато, устойчивой тенденции к улучшению ситуации по заболеваемости пока нет, но и всплесков тоже нет. Ежедневный прирост – около двухсот случаев, - рассказывает главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич.

На данный момент 138 человек в больницах области находятся в тяжелом состоянии, из них 112 человек – в реанимации, 57 – подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 627 человек оценивается как средней тяжести, остальные заболевшие уральцы чувствуют себя удовлетворительно.

Также за сутки подтверждены еще два летальных исхода от коронавируса. А обще число жертв в регионе достигло 95.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ОСЛАБЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

30 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выпустил официальный документ, по которому снял часть ограничений в регионе.

С начала июля 2020 года в Екатеринбурге и области откроют двери детские сады, правда их заполнят только на 50%, а полностью укомплектуют к осени.

Также теперь разрешено работать летним верандам кафе и ресторанов.

- Это одно из самых ожидаемых и для жителей региона, и для бизнеса решение. Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила, - говорит Евгений Куйвашев.

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Отметим, что сегодня, 1 июля 2020 года, в Екатеринбурге и Свердловской области проходит решающий день голосования по Конституции РФ. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов.

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