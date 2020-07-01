2020-06-30T19:34:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 1 июля 2020: городу вернули детские сады и летние веранды кафе и ресторанов

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Летние веранды кафе и ресторанов открывают в начале июляЛетние веранды кафе и ресторанов открывают в начале июляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ЦИФРЫ

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 276 новых случаев коронавируса. Большая часть заболевших уральцев, 255 человек, из Екатеринбурга. Всего с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале зафиксировано 12 792 случая COVID-19, 7 459 из них – полностью вылечились и отпущены домой, в том числе 150 человек – за последние сутки.

Специалисты говорят, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в Свердловской области находится под контролем.

Что можно и нельзя терпеть в жизни: советы екатеринбургского психотерапевта

00:00
00:00

- Мы до сих пор находимся на плато, устойчивой тенденции к улучшению ситуации по заболеваемости пока нет, но и всплесков тоже нет. Ежедневный прирост – около двухсот случаев, - рассказывает главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич.

На данный момент 138 человек в больницах области находятся в тяжелом состоянии, из них 112 человек – в реанимации, 57 – подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 627 человек оценивается как средней тяжести, остальные заболевшие уральцы чувствуют себя удовлетворительно.

Также за сутки подтверждены еще два летальных исхода от коронавируса. А обще число жертв в регионе достигло 95.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ОСЛАБЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

30 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выпустил официальный документ, по которому снял часть ограничений в регионе.

С начала июля 2020 года в Екатеринбурге и области откроют двери детские сады, правда их заполнят только на 50%, а полностью укомплектуют к осени.

Также теперь разрешено работать летним верандам кафе и ресторанов.

- Это одно из самых ожидаемых и для жителей региона, и для бизнеса решение. Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила, - говорит Евгений Куйвашев.

Администрация губернатора Свердловской области: сходить в магазин опаснее, чем на участок для голосования»

00:00
00:00

Отметим, что сегодня, 1 июля 2020 года, в Екатеринбурге и Свердловской области проходит решающий день голосования по Конституции РФ. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области открыли летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев (подробнее)

Снова пошли в рост: за сутки в Свердловской области нашли еще 276 заболевших COVID-19. Всего в регионе 12 792 случая коронавируса (подробнее)

«Есть риск заразиться в быту»: на атомном предприятии Новоуральска произошла вспышка COVID-19. С начала июня на «УЭХК» зафиксировали 42 случая коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Екатеринбурге 2020: последние новости»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24