2020-06-30T10:50:29+03:00
Общество

«Почти 4000 мест свободно»: в мэрии Екатеринбурга рассказали, какие новые школы еще могут принять первоклассников

1 июля в столице Урала стартует третья волна записи в первые классы
Данил СВЕЧКОВ
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В первые классы Екатеринбурга 1 сентября должны отправиться 22 тысячи 328 малышей.В первые классы Екатеринбурга 1 сентября должны отправиться 22 тысячи 328 малышей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в среду, 1 июля, начнется третья волна записи детей в первые классы. Первая волна проходила с 15 декабря по 23 января. Во время нее записывались дети, имеющие право преимущественного приема и проживающие на закрепленной территории. Вторая волна началась 29 января и закончилась 30 июня. В это время зачисление продолжалось в общем порядке по адресной привязке. Всего таким образом было зачислено 18 415 детей. По плану же в первые классы Екатеринбурга 1 сентября должны отправиться 22 тысячи 328 малышей.

- Почти 4000 мест у нас свободно. Прием с 1 июля по 5 сентября продолжит 91 школа Екатеринбурга, - объявила Екатерина Сибирцева, начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга. - Информация о количестве свободных мест размещена на сайте каждой из школ. Кроме того она будет размещена и на сайте департамента образования Екатеринбурга. Предлагаем всем родителям, кто еще не записал ребенка в первый класс, подать заявление. 1 июля это можно сделать через портал Госуслуг, а после 1 июля можно будет еще дополнительно обратиться в приемную комиссию школы. Графики работы приемной комиссии есть на сайте каждой школы.

Третья волна записи в первые классы продлится до 5 сентября. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Третья волна записи в первые классы продлится до 5 сентября.Фото: Иван ПРОХОРОВ

В департаменте образования Екатеринбурга отмечают, что к сентября в городе откроется несколько школ, в которые также уже можно зачислить первоклассников. Это 79-я школа в Академическом микрорайоне, где 570 мест отдано первоклассникам, школа в Солнечном микрорайоне на 240 мест для первоклассников, пристрой к 181 школе в Краснолесье на 420 мест для малышей.

- Три школы открываем после капитального ремонта №49, 43 и 81, - добавила Екатерина Сибирцева. - 49-я уже приступила к работе. 43 и 81 откроются к новому учебному году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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