«Мы думали, она не выживет»: уральские ветеринары спасают двухмесячную Зайку, которую переехала машина

Накануне вечером, 29 июня, в ветеринарную клинику «Зооспец» Каменска-Уральского поступил необычный пациент, которому очень нужна была помощь – лесной заяц. Животное поступило в стационар с множественными травмами. Как предполагают специалисты, его могла сбить машина.

- Во время прогулки в лесу на зайца наткнулись местные жители. Вернее, его им принесла собака – ран на нем не видно, значит, собака его не травмировала, а просто подобрала и в зубах принесла хозяевам, - рассказала «Комсомолке» хозяйка ветклиники Татьяна Суркова. – Зайчику примерно месяца два, то есть она уже достаточно большая малышка – у нее уже зубки растут. Что именно с ней произошло, где она травмировалась, можно только догадываться. У нее нет наружных травм, это больше похоже на то, что ее могла сбить машина.

Малышка, которую ветеринары ласково называют сейчас Зайкой, помогла пролежать без помощи около двух суток. Сейчас у нее очень тяжелое состояние: животное истощено, ослаблено, сильно исхудавшее и обезвожено. «Мы первый день думали, что она не выживет», - рассказывает Татьяна. Но, к счастью, специалисты решили бороться за жизнь Зайки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1168" height="642" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787788" frameborder="0"></iframe> Зайку могла переехать машину.Видео: ветклиника "Зооспец"

- Сейчас ее состояние тоже плохое. Хорошо, что живая, есть аппетит. У нас в области есть специальный приют для зайчиков, как только ее состояние стабилизируется, мы передадим малышку туда, - рассказала Татьяна.