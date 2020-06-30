Полицейских, обвиняемых в изнасиловании студентки, выпустили на свободу

Ленинский суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании 22-летней студентки из Казахстана. Речь идет о экс-сотрудниках патрульно-постовой службы города Вячеславе Тропине и Вадиме Мустафине и их начальнике Андрее Бессарабове.

Как рассказал «Комсомолке» адвокат девушки Алексей Бушмаков, бывшим силовикам заменили домашний арест на запрет общаться между собой, свидетелями и пострадавшей. Кроме этого обвиняемые будут добиваться переквалификации дела на секс по обоюдному согласию, чтобы не было состава преступления.

Андрей Бессарабов руководил действиями Тропина и Мустафина. В материалах уголовного дела значится, что именно он приказал подчиненным ехать к гаражам. Фото: СОЦСЕТИ

- Суд возложил на обвиняемых обязанность самостоятельно являться по вызовам на заседания. В случае нарушения условий этой меры пресечения, она может быть изменена на более строгую, - пояснил адвокат Бушмаков.

По версии следствия, полицейские заметили девушку в ночь после Дня города напротив здания регионального СУ СКР на улице Щорса. Айгуль (имя потерпевшей изменено – прим.ред.) проходила мимо сауны, расположенной в пятиэтажке. Студентка направлялась к машине друга, когда к ней подъехал патрульный автомобиль.

- У потерпевшей не было при себе паспорта, и полицейские попросили проехать с ними под предлогом «проверки документов» в участок. Друг девушки заявил, что поедет за ними, на что ему также пригрозили. Они решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель – ее сутенер, - рассказывал «КП» следователь по особо важным делам следственного управления по Ленинскому району Екатеринбурга Ярослав Кузвесов.

Один из обвиняемых Вадим Мустафин. Фото: СОЦСЕТИ

Арест троицы в погонах летом прошлого года повлек за собой целый ряд увольнений в свердловском главке МВД. Только по официальным данным, от своих обязанностей были освобождены 17 офицеров полиции, в том числе – один генерал.

Вячеслав Тропин пошел в полицию после службы в армии. Фото: СОЦСЕТИ

В отношении бывших полицейских заведено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». В общей сложности им грозит до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.