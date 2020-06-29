Прогноз погоды в Екатеринбурге с 1 по 10 июля 2020 года: жара и грозы

Последняя декада июня на Среднем Урале выдалась прохладной, пару раз столбики термометров опускались по ночам до минусовых отметок. Вот-вот начнется второй летний месяц, с его приходом в Екатеринбурге и Свердловской области заметно потеплеет.

Итак, прогноз погоды в Екатеринбурге на 1 – 10 июля: нас ждут грозы и летнее тепло.

1 июля

Воздух днем прогреется до +15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и северный ветер с порывами в 2 -3 метра в секунду.

2 июля

Ночью: +7 градусов, а днем до 20 градусов тепла, переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 1-4 метров в секунду.

3 июля

В этот день в Екатеринбург придут первые июльские грозы, которые пройдут при +23 градусах, ночью же столбики термометров опустятся до +12. Гроза ожидается вечером около 19 часов, а днем осадков не ожидается – в городе будет солнечно.

4 июля

Ночью: +14, днем: до +25 градусов. На протяжении большей части дня будет солнечно и почти безветренно, в обед возможен небольшой дождь.

5 июля

С 14 часов и до полуночи Екатеринбург накроют сильные грозы. При этом, жаркая погода в городе сохранится: днем будет от 22 до 26 градусов тепла, ночью тоже тепло – до +17 градусов, порывы западного ветра будут достигать 10 метров в секунду.

6 июля

В ночь на 6 июля грозы продолжат штурмовать уральскую столицу, стихнут они только под утро. Днем будет солнечно и без осадков, + 23 градуса и северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В город придут грозыФото: Алексей БУЛАТОВ

7 июля

В этот день Екатеринбург ждет переменная облачность без осадков, воздух прогреется до +26 градусов. Ветер западный 4-10 метров в секунду. Ночью будет +15 градусов.

8 июля

Днем в уральской столице ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +18 … +20 градусов. Осадков не ожидается, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду.

9 июля

Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью будет +16. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

10 июля

В Екатеринбурге ожидается солнечная и почти безветренная погода, днем +22, ночью +16 и дождь.