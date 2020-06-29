2020-06-29T12:36:02+03:00
Общество

Как получить повторную выплату на ребенка до 16 лет в Екатеринбурге и Свердловской области

В июле 2020 годана несовершеннолетних до 16 лет государство выплатит еще по 10 тысяч рублей. Как получить деньги
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
На повторную выплату заявление заполнять не нужно. Деньги придут на карту автоматическиНа повторную выплату заявление заполнять не нужно. Деньги придут на карту автоматическиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о повторной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего гражданина в возрасте до 16 лет. Многие родители из Екатеринбурга и других населенных пунктов Свердловской области беспокоятся, как вовремя получить выплату на ребенка и не просрочить оформление документов?

В Пенсионном фонде РФ акцентируют внимание на том, что за повторной выплатой никуда не нужно обращаться, если ранее вы оформляли выплату. Деньги переведут по тем же реквизитам на карту родителю или опекуну.

Если же заявление на первую выплату не было отправлено, то его можно оформить (на первую и вторую выплату) на сайте госуслуг до 30 сентября 2020 года. Также документы можно подать лично через территориальные отделения Пенсионного фонда РФ, а также через отделения Многофункциональных центров (МФЦ) - в Екатеринбурге работает 12 отделений, в 11 из них можно подать документы на выплату:

Ленинский район

Улица 8 Марта, 13

Улица Громова, 145

Улица Краснолесья, 127

Верх-Исетский район:

Улица Готвальда 6/4

Улица Металлургов, 87 (ТЦ «Мега»)

Октябрьский район

Дублер Сибирского тракта, 2 (ТРК «КомсоМОЛЛ)

Улица Малышева, 53

Орджоникидзевский район

Улица Баумана, 5

Улица Стачек, 4

Железнодорожный район

Улица Героев России, 2

Чкаловский район

Улица Рощинская, 21

Кировский район

Улица Учителей 2Б

Кто может претендовать на выплату?

Сумма для повторной выплаты в размере 10 тысяч рублей из федерального бюджета предоставляется на всех детей до от 3 до 16 лет вне зависимости от доходов семьи, наличия работы у родителей или опекунов, а также других выплат из бюджета (пенсий, пособий).

Образец заявления на повторную единовременную выплату. Фото: ПФР

Образец заявления на повторную единовременную выплату. Фото: ПФР

Если заявление заполняется в первый раз, то в нем нужно доказать следующие данные:

- Наименование территориального органа Пенсионного фонда РФ.

- ФИО полностью без сокращений одного из родителей или опекунов.

- Статус заявителя.

- Страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС заявителя.

- Данные документа, удостоверяющего личность с наименованием документа, номером и серией документа, кем и когда выдан, а также код подразделения.

- Данные свидетельства о рождении ребенка.

- Реквизиты для перечисления суммы.

- Полный адрес места жительства, места пребывания или фактического проживания заявителя на территории РФ.

- Номер телефона: код страны (+7), код оператора – три цифры (9..) или код города (343), далее – номер.

- Адрес электронной почты заявителя (на портале госуслуг он будет скопирован в заявление автоматически из аккаунта пользователя)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в России усыновляют по 30 тысяч сирот в год, а детдома не исчезают
Мы не любим этого замечать, но внутри России существует еще одна отдельная страна. Страна сирот. Со своими законами, судьбами и трагедиями. Который год ее пытаются реформировать, ликвидировать, влить в остальную страну. И ничего не выходит [Часть 2]
Новости 24
В Екатеринбурге после протестов активистов изменили проект реконструкции парка XXII Партсъезда
Стало известно, когда в Свердловской области откроются кинотеатры
Розыск водителя: на Шартамшском рынке неизвестный на темной легковушке сбил бабушку и уехал
После драки с Собчак отец Сергий закрыл свой монастырь
Роспотребнадзор назвал район Екатеринбурга, в котором больше всего жителей покусали клещи
В Екатеринбурге погибла 25-летняя девушка
Волонтеров, помогающих уральцам в период пандемии, наградили медалями
В Екатеринбурге среди участников голосования разыграют семь иномарок и квартиру в Академическом
Отрабатывали схему: на Среднем Урале прошел пробный ЕГЭ без выпускников
На верхние места в купе ряда поездов начали действовать скидки от 40%
В Екатеринбурге через суд обследуют двухэтажный барак, который не ремонтировали больше 70 лет
Свердловским семьям с детьми до трех лет выплатят два миллиарда
За сутки от коронавируса умерли еще два уральца
Из Екатеринбурга в Калининград будет летать еще одна авиакомпания
Ксения Собчак вернулась в Москву после потасовки в монастыре под Екатеринбургом
Екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков 387 тысяч за яму на дороге
По поправкам в Конституцию РФ проголосовали почти 700 тысяч уральцев
В Полевском наказали сотрудника мэрии, виновного в гибели бабушки во время урагана
Силовики поймали уральца, который пытался стащить со стройки бетономешалку
В уральской глубинке женщина устроила пожар, в котором погибли два ее ребенка, и отделалась штрафом
У екатеринбуржца забрали машину из-за долгов по кредиту
Автобус №43 в Екатеринбурге пойдет по другому маршруту