Как получить повторную выплату на ребенка до 16 лет в Екатеринбурге и Свердловской области

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о повторной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего гражданина в возрасте до 16 лет. Многие родители из Екатеринбурга и других населенных пунктов Свердловской области беспокоятся, как вовремя получить выплату на ребенка и не просрочить оформление документов?

В Пенсионном фонде РФ акцентируют внимание на том, что за повторной выплатой никуда не нужно обращаться, если ранее вы оформляли выплату. Деньги переведут по тем же реквизитам на карту родителю или опекуну.

Если же заявление на первую выплату не было отправлено, то его можно оформить (на первую и вторую выплату) на сайте госуслуг до 30 сентября 2020 года. Также документы можно подать лично через территориальные отделения Пенсионного фонда РФ, а также через отделения Многофункциональных центров (МФЦ) - в Екатеринбурге работает 12 отделений, в 11 из них можно подать документы на выплату:

Ленинский район

Улица 8 Марта, 13

Улица Громова, 145

Улица Краснолесья, 127

Верх-Исетский район:

Улица Готвальда 6/4

Улица Металлургов, 87 (ТЦ «Мега»)

Октябрьский район

Дублер Сибирского тракта, 2 (ТРК «КомсоМОЛЛ)

Улица Малышева, 53

Орджоникидзевский район

Улица Баумана, 5

Улица Стачек, 4

Железнодорожный район

Улица Героев России, 2

Чкаловский район

Улица Рощинская, 21

Кировский район

Улица Учителей 2Б

Кто может претендовать на выплату?

Сумма для повторной выплаты в размере 10 тысяч рублей из федерального бюджета предоставляется на всех детей до от 3 до 16 лет вне зависимости от доходов семьи, наличия работы у родителей или опекунов, а также других выплат из бюджета (пенсий, пособий).

Образец заявления на повторную единовременную выплату. Фото: ПФР

Если заявление заполняется в первый раз, то в нем нужно доказать следующие данные:

- Наименование территориального органа Пенсионного фонда РФ.

- ФИО полностью без сокращений одного из родителей или опекунов.

- Статус заявителя.

- Страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС заявителя.

- Данные документа, удостоверяющего личность с наименованием документа, номером и серией документа, кем и когда выдан, а также код подразделения.

- Данные свидетельства о рождении ребенка.

- Реквизиты для перечисления суммы.

- Полный адрес места жительства, места пребывания или фактического проживания заявителя на территории РФ.

- Номер телефона: код страны (+7), код оператора – три цифры (9..) или код города (343), далее – номер.

- Адрес электронной почты заявителя (на портале госуслуг он будет скопирован в заявление автоматически из аккаунта пользователя)