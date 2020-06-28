«Отношение как к коровам»: режиссер из Екатеринбурга сняла фильм про африканских девушек, которых насилуют отчимы

- К женщинам там, знаешь, отношение как к хорошей добротной корове, которая должна давать молоко и отвечать за все хозяйство. Нет никаких границ, барьеров. На улице любой мужчина может изнасиловать, понравившеюся ему женщину. При свидетелях. При свете дня. Неважно. Это будет в порядке вещей, - рассказывает Аня, а у меня по коже бегут мурашки.

Анне Веселовой 25 лет. Она работает режиссером, снимает рекламу, клипы и короткометражное кино. В ее работах часто присутствует социальная тема. В прошлом году она со своими друзьями уехала в Кению, чтобы снять фильм про жизнь местных женщин в рамках фестиваля кино Cinemadamare. Девушка пробыла там полтора месяца, снимая по короткометражке каждую неделю (такие условия фестиваля). Когда ты живешь бок о бок с местными жителями, вместе с ними снимаешь кино, они начинают тебе открываться. Так они после ночевок в развалившейся школе порой даже без подушек и одеял и проникались африканской культурой.

На фестиваль съемочная группа отправилась в сентябре. Фото: представлено героиней материала

«ЖЕНЩИНУ МОГУТ ИЗНАСИЛОВАТЬ НА УЛИЦЕ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ»

Фильм, который носит название «Butchery» [«Мясная лавка» - прим.ред.], поднимает тему изнасилования женщин в Кении, как острую социальную проблему. В этой стране, по словам режиссера, она настолько серьезная, что волосы встают дыбом.

- Когда мы туда только приехали, мы снимали больше о себе. Как мы видим Кению. Но когда мы прожили там полтора месяца рядом с кенийцами, общались с ними, мы начали снимать о том, что болит у них самих.

Аня и ее команда, живя полтора месяца в Кении, проникались африканской народной культурой. Фото: представлено героиней материала

Мы спрашивали себя, почему каждый четвертый насильник, а каждая пятая изнасилована. Собирали реальные истории, мнения местных жителей. И поняли, что кенийское общество, с одной стороны, достаточно патриархальное. Оно против отношений, вместо этого нужно сразу же создавать семью. Многие мужчины к этому морально не готовы, а сексуальное напряжение накапливается и агрессия. Вспышка – и он становится животным. А после брака к женщинам отношение как к хорошей добротной корове, которая должна давать молоко и отвечать за все хозяйство. Мужчины достаточно ленивы, а женщины рожают без остановки и поднимают дом и кров, - рассказывает Аня. – И при этом даже на улице любой мужчина может изнасиловать любую девушку. Это могут сделать даже отчимы. И в глазах общества будет прав. Детворы на улице бесконечно много, они никому не нужны, их обучением никто не занимается. А когда они вырастают, то превращаются в тех самых мальчиков и девочек, которых мы сейчас и видим. Проблемы никуда не уходят.

Самое ужасное, что когда женщина приходит в полицию, рассказывает о случившемся и просит защитить ее, найти насильника, ей отвечают: «А ты сама себя видела, как ты одета? Неудивительно, что тебя изнасиловали». По словам Ани, если такая история выйдет за пределы семьи, то на женщину повесят клеймо и она не сможет успешно выйти замуж. Поэтому очень многие женщины просто замалчивают и никогда об этом не говорят.

Фото: представлено героиней материала

- Когда мы начали всем этим заниматься, мы узнали, что на фестивале каждая вторая девочка была подвержена изнасилованиям – либо в раннем детстве, либо ее отчим насиловал, либо ее насиловали прохожий среди бела дня. И они никому не рассказывают. Мы сидели и рассуждали: а почему это происходит? Мы поняли, что тут проблема в традиционном обществе и в их принципе жизни – «акуна матата».

Наверняка многие, как и я, слышали эту фразу после просмотра известного мультика «Король лев». Ее постоянно говорили харизматичные и жизнерадостные Тимон и Пумба. Но мало кто знает, что эта фраза – не вымысел. С языка суахили, на котором говорят многие кенийцы, это значит «нет проблем». И такой девиз по жизни отражает поведение местных жителей: они всегда улыбаются, даже несмотря на то, что живут в нищете, и стараются не обращать внимание на проблемы.

Аня и ее съемочная команда. Фото: представлено героиней материала

Фото: представлено героиней материала

«КАЖДЫЙ ПЫТАЛСЯ ВЫТЯНУТЬ С ТЕБЯ ДЕНЬГИ, ПОТОМУ ЧТО ТЫ БЕЛЫЙ»

Фестиваль Cinemadamare, в рамках которого Аня и сняла «Butchery», проходил в Африке впервые. Исторически его всегда проводили в Италии. Главная «фишка» его в доступности. Каждый участник приезжает в страну, которая выступает организатором [в данном случае это была Кения – прим.ред.], бесплатно проживаешь там, общаешься с «коллегами по цеху» со всего мира и снимаешь короткометражные фильмы. По одной картине в неделю – это главное правило.

Аня и ее команда жили в развалившейся школе, где совсем не было личного пространства, а порой – даже подушек и одеял.

- Если честно, все это очень походило на нары. Нам сначала было очень стремно, что приходилось мыться из ведра, и не было нормальных условий. Но потом мы привыкли – с другой стороны, это же бесплатно, - смеется девушка. – Но такие испытания судьбы, конечно, больше для молодежи.

Так они жили. Фото: представлено героиней материала

Так как фестиваль был полностью согласован с Правительством Кении, проблем со съемками не было. Равно как и не было никаких проблем с оформлением визы – по словам Ани, страна очень открытия. Всех ждут с распростертыми объятиями, ведь это же туризм, а, значит, и деньги в казну государства. А ему они очень нужны. Проблемы возникали только насущные, при общении с местными жителями. «Каждый пытался вытянуть с тебя деньги, потому что ты белый, - вспоминает Аня. - Тут просто очень бедные люди, которым нужна каждая копеечка. Но при этом очень многие говорят по-английски, так что с общением проблем не было. Это же бывшая английская колония».

Все съемки проходили полностью за счет Ани и ее команды, но, при этом, не платили практически никому: почти все работали бесплатно, из альтруистических соображений.

- В Кении у нас ушло где-то 10-15 тысяч за работу – мы платили за локацию и реквизит. И просто за еду, чтобы ребят из команды покормить. Это никак не сравнится с короткометражками в России, потому что тебе приходится платить всем. В последней короткометражке, которую я снимала в России, бюджет был 250 тысяч, потому что она была студенческая. Многие цеха работали бесплатно, чтобы сделать себе портфолио. Хотя нормальный бюджет – это миллион и полтора. Поэтому на фестивалях снимать классно: ты, по сути, оплачиваешь себе только еду и дорогу. Но зато потом у тебя появляется классное портфолио и впечатления.

Фото: представлено героиней материала

Очень много актеров в фильме были простыми жителями: съемочная группа видела на улице красивую девушку и предлагала ей поучаствовать. А та соглашалась. Но были в фильме и профессиональные актеры, которые строят карьеру в кенийских фильмах. Они тоже играли бесплатно. «Но, так как мы победили на фестивале, нам выплатили премию – около 30 тысяч на наши деньги. И мы разделили ее с актерами», - добавляет Аня.

Готовый фильм, снятый за неделю и длившийся около 16 минут, показали на фестивале Cinemadamare. Его основная аудитория – сами кенийцы.

- Было очень страшно, было ощущение, что ты показываешь правду в лицо и ждешь их реакцию. Они могут обидеться, они могут не принять. Но они очень прониклись, - вспоминает режиссер. – Им показали то, о чем они боялись говорить сами. К нам после показа, наверное, каждый человек подошел и сказал: «Какой классный фильм, это лучшее, что я видел за последнее время».

Фильм на фестивале взял главный приз. Аня в шутку говорит, что они забрали африканский «Оскар».

Аня и ее команда взяли африканский "Оскар" на фестивале кино Cinemadamare. Фото: представлено героиней материала

«В КЕНИИ ПОВСЕМЕСТНО ПРИСУТСТВУЕТ ВНУТРЕННИЙ РАСИЗМ»

Но за все время фестиваля Аня и ее команда сняли не только серьезную короткометражку. Вдохновившись африканской культурой и пообщавшись с местными поближе, они сняли четырехминутный клип, который поднимает проблему внутреннего расизма, непринятия своей культуры. По словам девушки, в Кении она присутствует повсеместно.

- Расизм – это вообще двустороннее понятие, я об этом узнала там, потому что проверила на себе. Нам кажется, что расисты – это белокожие господа, которые плохо относятся к темнокожим, но это не так. Темнокожие в том числе относятся к белым как к своим хозяевам, если они за них будут платить и нести ответственность. И это тоже чувствовалось в Кении очень часто. Поэтому мы решили снять про их культурный код – про то, что они не могут принять до конца сами себя, - объясняет режиссер.

Фото: представлено героиней материала

Фото: представлено героиней материала

Главная героиня клипа – девушка, кенийка, которая мажет лицо белой краской, смотрит с восхищением на белых туристок и мечтает стать такой же, как они. Поэтому ее так манят светлокожие парни-туристы. Однажды она идет гулять вместе с ними, а они пытаются ее изнасиловать. На выручку ей пришел юноша, такой же темнокожий, как и она. И когда в конце клипа девушка все-таки смогла принять себя через народный африканский танец, она смогла по-настоящему освободиться.

Клип, который сняла Аня в Кении - про проблему внутреннего расизма.Видео: TEO на YouTube

Сейчас фильм «Butchery» участвует в конкурсной программе фестиваля «Большой экран», поэтому, по правилам мероприятия, не выставлен на всеобщее обозрение. Посмотреть его можно будет чуть позже. Но клип, который также был снят в Кении, уже доступен в Сети.