2020-06-27T09:14:41+03:00
Происшествия

Подозревают, что он «увел» два миллиона: на замначальника свердловской Росгвардии завели уголовное дело

Под пристальное внимание попали также его заместитель и подрядчик
Мария Трапезникова
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Фото: официальный сайт Управления Росгвардии по Свердловской областиФото: официальный сайт Управления Росгвардии по Свердловской области
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СКР по Свердловской области завел уголовное дело на заместителя начальника Управления Росгвардии по Свердловской области Илью Лабко по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Его подозревают в краже двух миллионов, сообщил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

- Уголовное дело возбудили на замначальника Росгвардии, на его заместителя и на подрядчика, - рассказал источник. – Дело в том, что в Росгвардии уже второй год идет ремонт. Работы комиссией были приняты, но, по факту, ничего сделано не было. И Лабко заподозрили в том, что он «увел» два миллиона, подписав акт приемки выполненных работ. Потому что подрядчик, который выиграл конкурс, - его друг. Оба они – бывшие сотрудники ГУ МВД по Свердловской области.

Как стало известно «КП», Илья Лабко раньше служил в отделе организации капитального строительства ГУ МВД по Свердловской области, а через некоторое время ушел в Росгвардию.

В пресс-службе регионального УФСБ и СКР информацию никак не комментируют. А в пресс-службе Уральского округа Росгвардии попросили направить официальный запрос.

- Факт нарушения при приемке работ в территориальном управлении был выявлен комиссией Уральского округа. Ущерб погашен подрядчиком после предъявления претензии. Ход расследования взят на контроль командующим округом, - рассказали «КП» там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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