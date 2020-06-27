Подозревают, что он «увел» два миллиона: на замначальника свердловской Росгвардии завели уголовное дело

СКР по Свердловской области завел уголовное дело на заместителя начальника Управления Росгвардии по Свердловской области Илью Лабко по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Его подозревают в краже двух миллионов, сообщил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

- Уголовное дело возбудили на замначальника Росгвардии, на его заместителя и на подрядчика, - рассказал источник. – Дело в том, что в Росгвардии уже второй год идет ремонт. Работы комиссией были приняты, но, по факту, ничего сделано не было. И Лабко заподозрили в том, что он «увел» два миллиона, подписав акт приемки выполненных работ. Потому что подрядчик, который выиграл конкурс, - его друг. Оба они – бывшие сотрудники ГУ МВД по Свердловской области.

Как стало известно «КП», Илья Лабко раньше служил в отделе организации капитального строительства ГУ МВД по Свердловской области, а через некоторое время ушел в Росгвардию.

В пресс-службе регионального УФСБ и СКР информацию никак не комментируют. А в пресс-службе Уральского округа Росгвардии попросили направить официальный запрос.

- Факт нарушения при приемке работ в территориальном управлении был выявлен комиссией Уральского округа. Ущерб погашен подрядчиком после предъявления претензии. Ход расследования взят на контроль командующим округом, - рассказали «КП» там.