В Верхней Пышме 13-летний подросток на скутере сбил трехлетнюю девочку

В Верхней Пышме на территории СНТ «Радиотехник» 13-летнний мальчик на скутере сбил трехлетнего ребенка. ДТП произошло сегодня днем. Как подросток позже рассказал сотрудникам ГИБДД прокатиться по саду ему разрешили родители. По его словам, скутер принадлежит отцу и обычно находится в свободном для ребенка доступе в гараже. Вот и сегодня мальчик взял скутер и поехал кататься. Когда девочка выбежала на дорогу, он ехал со скоростью около 12-13 км/ч.

- 13-летний подросток, управляя скутером HONDA DIO, двигаясь по садовой территории, допустил наезд на 3-летнюю девочку-пешехода, которая выбежала на дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства с территории детской площадки, расположенной в непосредственной близости от дороги, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Мальчик не успел затормозить и наехал на девочку. Трехлетняя малышка получила ушиб лба. Кроме того, как рассказали в ГИБДД, под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализировать девочку не стали.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Родители в это время занимались своими делами на садовых участках и знали, что их дети находятся на прогулке. По словам ГИБДД, пострадавшая малышка находилась на детской площадке со своей шестилетней сестрой. Девочка попала под колеса скутера перебегая дорогу к старшей сестре, стоявшей на другой стороне.

Сейчас родителей мальчика и пострадавшей в ДТП малышки хотят привлечь к ответственности за халатное отношение к воспитанию своих детей.