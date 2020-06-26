2020-06-26T16:54:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Пилот Дамир Юсупов попросил Путина вывезти всех россиян из-за границы

Герой России принял участие в дистанционном совещании с президентом России [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Глава государства отметил, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации было крайне сложно привести всех граждан в Россию через МосквуГлава государства отметил, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации было крайне сложно привести всех граждан в Россию через МосквуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Герой России Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузное поле, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вывезти всех россиян из-за границы

По словам Юсупова, за рубежом по-прежнему остаются около 50 тысяч граждан. Но на вывозные рейсы регистрируют только жителей определенных регионов нашей страны.

Владимир Путин провел совещание с участниками акции "Мы вместе".#МЫВМЕСТЕ – общероссийская акция взаимопомощи, в рамках которой каждый может предложить свою помощь или попросить ее – организована платформой DOBRO.RU, Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров. Видео: пресс-служба Кремля

- Жителям других регионов не удается попасть на такие рейсы. Просим вашего поручения, чтобы на вывозные рейсы регистрировали всех граждан России, - заявил Путину Юсупов.

Российский лидер отметил, что из-за пандемии коронавируса было бы крайне сложно вернуть всех граждан в Россию транзитом через Москву.

- Правительство приняло решение развозить граждан по регионам. Эта работа будет продолжена. Мы будем вывозить всех, кто хочет вернуться на родину, - ответил Владимир Путин.

Напомним, что этой весной экипаж Дамира Юсупова вывез 226 пассажиров из Мальты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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