2020-06-26T14:56:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 июня 2020: перенос музыкального фестиваля и опасные автобусы

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Пока в Екатеринбурге сохраняется ряд ограниченийПока в Екатеринбурге сохраняется ряд ограниченийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области на 26 июня 2020 года официально подтверждено 193 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 163 приходятся на столицу Среднего Урала. Также новые случаи зарегистрированы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде и других населенных пунктах региона.

На данный момент 131 пациент находится в тяжелом состоянии, 59 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 636 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, состояние остальных – удовлетворительное.

Всего с начала пандемии коронавируса в Свердловской области инфекцию подхватили 11 870 человек, из них выздоровели 6 786 человек. Скончалась за это время 85 человек, трое из них – за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 26 июня Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Урале на 26 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Коронавирус внес очередные коррективы в культурную жизнь Екатеринбурга. Из-за пандемии пришлось перенести традиционный Венский фестиваль музыкальных фильмов, который должен был стартовать 1 июля.

В Екатеринбурге и Свердловской области до 29 июня продлены несколько важных ограничительных мер: масочный режим, самоизооляция для уральцев старше 65 лет, а также социальная дистанция для всех. В регионе закрыты торговые центры, культурные и спортивные учреждения.Пока обсуждаются новые даты – 8 и 15 июля 2020 года, однако окончательное решение будет принято в начале следующего месяца. При этом известно, что фестиваль будет проходить в привычном формате, а не онлайн, как все культурные мероприятия в последние месяцы. Длительность Венского фестиваля – 24 дня.

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге проверили "под прикрытием" городские рейсовые автобусы. Оказалось, что состояние некоторых из них вызывает серьезные опасения. Часть транспортных средств оказалось неисправна.

Больше всего претензий у госавтоинспекторов к автобусам, владельцы которых самовольно изменяют конструкцию транспортных средств, а также без согласования устанавливают газовое оборудование и дополнительные сидения для пассажиров.

Всего с начала 2020 года в Екатеринбурге пресечено 15 тысяч нарушений ПДД, совершенных водителями общественного транспорта, а также замечено 1 300 технических неисправностей. Также в период пандемии коронавируса далеко не все автобусы своевременно обрабатывают дезинфекционными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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