2020-06-26T12:55:38+03:00
Общество

«Я среагировала неправильно»: жительница Екатеринбурга рассказала подробности взрыва на кухне

Ее госпитализировали в больницу с ожогами рук
Данил СВЕЧКОВ
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Ударной волной в квартире выбило оконные рамы. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуУдарной волной в квартире выбило оконные рамы. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В четверг вечером на улице Гастелло в одной из квартир взорвалась кастрюлька с парафином. 29-летняя мама готовила его для массажных процедур ребенку. В итоге ударной волной в квартире выбило оконные рамы на балконе. А сама молодая женщина попала в больницу с ожогами. На следующий день после ЧП, корреспондентам «Комсомолки» удалось дозвониться до нее.

- Мне уже лучше, - рассказала пострадавшая. – Ожог рук есть. Но врачи обещали, что отпустят из больницы уже через неделю.

Врачи скорой помощи оперативно обработали ожоги. Фото: читатель "КП"

Врачи скорой помощи оперативно обработали ожоги. Фото: читатель "КП"

В момент, когда парафин рванул, в квартире никого больше не было. Об этом накануне рассказывали в полиции Екатеринбурга. Пожара после этого никакого не случилось – МЧС к месту ЧП не выезжали. Сама же пострадавшая хозяйка квартиры отмечает, что взрыв произошел из-за того, что она не соблюла меры предосторожности.

- Когда у вас ребенок, куча дел, вы все успеваете? Просто надо соблюдать меры предосторожности и в стрессовой ситуации правильно реагировать. Я, скорее всего, среагировала неправильно, - рассказывает пострадавшая. – Нужно стоять рядышком, когда разогреваешь парафин, контролировать его и держать подальше воду, чтобы они не соприкасались вместе при нагревании. Тогда не будет таких взрывов.

Первые кадры с места ЧП. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Первые кадры с места ЧП. Фото: УМВД по Екатеринбургу

По словам женщины, после случившегося она не смогла оценить, насколько серьезные разрушения образовались в квартире.

- Я была в стрессовом состоянии, у меня были обожжены руки. Времени считать убытки не было, но очевидно, что немалые, - добавляет она. - Сейчас за квартирой смотрят близкие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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