2020-06-26T10:48:43+03:00
Общество

Еще три смерти от COVID-19: за сутки на Среднем Урале нашли еще 193 заболевших

Всего в области 11 877 зараженных с начала пандемии
Мария Трапезникова
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За сутки на Среднем Урале нашли еще 193 заболевшихЗа сутки на Среднем Урале нашли еще 193 заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 193 случая коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+163). Кроме того, новыми пациентами стали жители Первоуральска, Нижнего Тагила, Ревды и других муниципалитетов. Всего же с начала пандемии в регионе 11 877 зараженных.

По данным регионального оперштаба, 131 пациент сейчас находится в тяжелом состоянии. Из них 108 человек – в реанимационном отделении, 59 пациентов – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 636. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - добавили в оперштабе.

Кроме того, в Свердловской области за сутки были зафиксированы еще три смерти от коронавируса. Таким образом, с начала пандемии погибли 85 человек.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские врачи сумели вылечить 6 786 человек. За сутки было выписано 290 пациентов.

Напомним, что на Среднем Урале до 29 июня действует режим самоизоляции. В целом, он касается людей, относящихся к категории «65+», которые наиболее подвержены заболеванию, а также тех, кто страдает хроническими болезнями.

При этом в минувшую среду, 24 июня, в Екатеринбурге прошел Парад Победы, который собрал сотни горожан. Конечно, ни о какой социальной дистанции и речи не было. Из-за этого многие жители стали возмущаться, что торговые центры до сих пор не открыты.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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