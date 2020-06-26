2020-06-25T19:02:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 26 июня 2020 года: гибель известного врача и объяснения губернатора

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 26 июня 2020 года
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге до сих пор действуют ограниченияВ Екатеринбурге до сих пор действуют ограниченияФото: Алексей БУЛАТОВ
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СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтвердились еще 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 121 случай - приходится на Екатеринбург.

Также новые случаи зафиксированы в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Березовском и других населенных пунктах Свердловской области.

В тяжелом состоянии сегодня находятся 130 пациентов инфекционных отделений больниц, из них – 51 человек с COVID-19 подключен к аппарату ИВЛ, также 103 человек остаются в палате интенсивной терапии.

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В состоянии средней тяжести на сегодняшний день остаются 666 человек, остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Также за сутки от коронавируса погибли 3 человека.

За сутки из больниц выписали 246 человек, а с начала пандемии COVID-19 - 6 496 человек. Отметим, что до 29 июня в Екатеринбурге и Свердловской области действует особый режим ограничений. Регион занимает четвертое место в России по числу зараженных коронавирусом.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ

В Екатеринбурге от коронавируса умер талантливый и опытный врач – 54-летний Юрий Мансуров, которого многие жители города и области знали, как хорошего хирурга, которых немного на всю страну.

В конце мая 2020 года в нескольких отделениях Свердловской областной клинической больницы произошла вспышка коронавируса, в числе зараженных оказался врач Юрий Мансуров.

Несколько недель доктор пролежал в больнице (с 12 июня его состояние сильно ухудшилось), а в ночь на 25 июня скончался. У него оказалось поражено 75% легких.

Комментарий по гибели врача от коронавируса.Юрий Мансуров скончался в ночь на 25 июня 2020 годаОлег ГАЛИМОВ

- Мой муж был врачом, про которого говорили пациентам: «В вашей ситуации ничего уже сделать нельзя. Ну, или может Мансуров что-нибудь придумает». И он придумывал, - рассказывает супруга доктора Юлия Мансурова.

Юрий Мансуров погиб от коронавируса. Фото: соцсети

Юрий Мансуров погиб от коронавируса. Фото: соцсети

ПОЧЕМУ НА УРАЛЕ НЕ ОТКРЫВАЮТ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области уже не первую неделю задаются вопросом: почему на Урале не открывают торговые центры. Уже и рынки давно работают, и большая часть магазинов, а также организации сферы услуг.

На животрепещущий вопрос ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам политика, крупным торговым объектам запрещают работать из-за рекомендаций санитарных врачей.

Еще одна причина – разница между небольшими магазинами, которые уже работают и большими торговыми центрами.

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- Один магазин и 50 собирают разное количество покупателей. В ТЦ люди часто обходят сразу несколько торговых точек. Больше людей – больше потоков пересечения, а, значит, больше социальных контактов при минимально социальной дистанции, - разъяснил Евгений Куйвашев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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