GTA по-уральски: пьяный лихач собрал 11 экипажей ДПС, уходя от погони

В Екатеринбурге 24 июня произошла гонка покруче, чем в знаменитой компьютерной игре GTA. Сразу 11 экипажей ГИБДД устроили погоню за пьяным лихачем на Audi.

Как рассказали «КП» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, один из экипажей инспекторов увидел мужчину, который с пивом выходил из магазина. После этого он сел за руль и поехал. Все это произошло на перекрестке Амундсена и Волгоградской рано утром.

Полицейские по громкой связи попросили водителя иномарки остановиться. Но то лишь прибавил газу. Чтобы догнать лихача, силовикам пришлось вызывать подмогу. Уже спустя несколько минут ГИБДД удалось блокировать подозрительный автомобиль на перекрестке Волгоградская — Ясная.

Машину лихача увезли на эвакуаторе. Фото: Евгений Елфимов

- Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое показало, что он бы нетрезв. Кроме того, нарушитель неоднократно проезжал светофоры на запрещающий сигнал светофора. Машина нарушителя была тонирована, а водитель не был пристегнут ремнем безопасности, - перечислил все нарушения лихача в ГИБДД.

На нетрезвого водителя завели административные производства. Теперь его ждет лишение прав.

Случайным очевидцем произошедшего стал екатеринбуржец Евгений Елфимов. Он успел сделать несколько фотографий произошедшего.

- Это произошло около пяти утра. Этого мужика достали из машины с матом. Сопротивляться он не пытался, когда увидел сколько экипажей за ним гнались, - вспоминает Евгений.

Также он рассказал, что на пассажирском сиденье рядом с лихачем сидела девушка.

- Но ей сказали: ты здесь не нужна. И она побежала, выглядело это странно, - уточнил очевидец.

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