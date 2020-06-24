2020-06-24T22:12:55+03:00
Общество

Салют Победы в Екатеринбурге 24 июня 2020 года: онлайн-трансляция

Залпы в небо летят с трех точек
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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В Екатеринбурге 24 июня никогда не было салютаВ Екатеринбурге 24 июня никогда не было салютаФото: Алексей БУЛАТОВ
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24 июня в Екатеринбурге началось с большого парада военной техники и авиапарада в честь 75-летия с момента окончания Великой Отечественной войны, а заканчивается большим праздничным салютом.

Салют 24 июня 2020 года в Екатеринбурге: стрим.Самый большой салют - на набережной Городского пруда.

В 2020 году часть торжеств перенесли с 9 мая на 24 июня. Салют в Екатеринбурге - масштабный: его запуск в 23 часа организовали с трех точек: от стадиона «Динамо» на берегу Городского пруда, из Летнего парка с Уралмаша и из Преображенского парка в микрорайоне Академический.

Специальных ограничений на просмотр салюта в Екатеринбурге из любой точки региональные власти не устанавливали. Общая стоимость салюта – 10 миллионов рублей. Длительность фейерверка – стандартные 15 минут.

Тысячи горожан пришли посмотреть на красивый салют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тысячи горожан пришли посмотреть на красивый салютФото: Алексей БУЛАТОВ

В техническом задании к салюту указаны называния залпов: «синий пион переходит в сверкающий кокос», «красная бабочка в центре спицы с зелеными звездами».

Отметим, что общественный транспорт в Екатеринбурге 24 июня ходит по обычному расписанию. Продления времени работы до 1 ночи не будет.

За полчаса до запуска фейерверка в центре, а также у парков на Уралмаше и в Академическом собрались сотни горожан, чтобы посмотреть увлекательное красивое зрелище.

Салют в Академическом.Видео: Михаил Казаковцев, УК "Академический"

В Екатеринбурге салютом завершили празднование юбилей Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге салютом завершили празднование юбилей ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ

Так праздновали в Академическом. Фото: Михаил Казаковцев, УК «Академический»

Так праздновали в Академическом. Фото: Михаил Казаковцев, УК «Академический»

Салют в Академическом был не менее эффектный, чем в центре. Фото: Михаил Казаковцев, УК «Академический»

Салют в Академическом был не менее эффектный, чем в центре. Фото: Михаил Казаковцев, УК «Академический»

Вот так салют смотрелся из окна дома на Павла Шаманова,5/1. Фото: Александр Коровай

Вот так салют смотрелся из окна дома на Павла Шаманова,5/1. Фото: Александр Коровай

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ИСТОЧНИК KP.RU

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