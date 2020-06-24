Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 24 июня 2020 года: радуемся за выздоровевшего экс-мэра, ждем снижения ставок по ипотеке и парад

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии на Среднем Урале подтверждено 11 311 случаев COVID-19.

На данный момент состояние 118 пациентов инфекционных отделений больниц оценивается как тяжелое, 48 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 737 человек находятся в состоянии средней тяжести. Состояние остальных – удовлетворительное.

За сутки от коронавирусной инфекции в Свердловской области скончались четыре человека. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии 75 смертей. С начала февраля 2020 года от COVID-19 полностью вылечились 5 972 человека, включая 406 – за последние сутки. Среди них – бывший мэр Екатеринбурга, политик, историк и общественник Евгений Ройзман, который пролежал в больнице две недели.

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До 29 июня на Среднем Урале продлен особый режим ограничительных мер, хотя послабления уже есть. Так, в Екатеринбурге и Свердловской области работают магазины с непродовольственными товарами с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров.

По словам губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева, в скором времени на Урале смогут открыться кафе и рестораны, который сегодня работают в режиме доставки и на вынос.

Губернатор попросил сделать ипотеку для уральцев дешевле, но только до конца годаФото: Алексей БУЛАТОВ

ИПОТЕКА МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ

Губернатор Свердловской области 23 июня обратился в федеральное правительство с просьбой снизить ставки по ипотеке для уральцев до 2% до конца 2020 года. Также глава региона попросил российского вице-премьера Марата Хуснуллина уменьшить сумму первоначального взноса с 20 до 10%, а верхнюю планку для получения льготной ипотеки для жителей городов-миллионников увеличить с 3 до 5 миллионов рублей.

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По словам Евгения Куйвашева, у многих жителей Екатеринбурга и Свердловской области снизились доходы, однако потребность в улучшении жилья осталась. Поэтому в этом вопросе власть могли бы пойти им навстречу.

Схема ограничения движения во время парада Победы в ЕкатеринбургеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ПАРАД ПОД ДОЖДЕМ

24 июня в 10 часов утра в Екатеринбурге стартует настоящий парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. В этом году праздничное мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Помимо обычного парада жители уральской столицы увидят авиапарад над центром города, а вечером горожанам покажут праздничный салют.

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Из-за торжественных мероприятий в центре города по периметру улиц Челюскинцев – переулок Красный – Карла Либкнехта – Малышева – Московская не будут продавать спиртные напитки на протяжении всего дня.

На один день ограничат продажу спиртного в центре ЕкатеринбургаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

А вот погода 24 июня может подвести: в среду в Екатеринбурге обещают небольшой дождь и всего +16 градусов выше нуля.

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